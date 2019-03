Ajax heeft dinsdagavond voor een enorme stunt gezorgd door Real Madrid uit te schakelen in de achtste finales van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag won in Estadio Santiago Bernabéu met 1-4 en dat was voldoende om de 1-2-nederlaag in Amsterdam recht te zetten.

Door goals van Hakim Ziyech en David Neres stond het sterk spelende Ajax snel op een 0-2-voorsprong. Na rust maakte Dusan Tadic er schitterend 0-3 van, waarna Marco Asensio de spanning terugbracht. Via een vrije trap van Lasse Schöne werd de marge daarna snel weer drie en kreeg de stunt van Ajax nog meer glans.

Het is voor het eerst sinds 2003 dat Ajax de laatste acht van de Champions League haalt. De laatste Nederlandse club in de kwartfinales was PSV in 2007.

Op 15 maart is de loting en dan weet Ajax wie de volgende tegenstander wordt, terwijl de club ook nog de KNVB-bekerfinale tegen Willem II speelt en in de race is voor de landstitel. Voor Real lijkt het seizoen verloren. Ajax gaat de boeken in als de eerste club in vier jaar tijd die 'De Koninklijke' uitschakelt in de Champions League.

Mogelijke opponenten Ajax in kwartfinales (loting op 15 maart) Tottenham Hotspur (al geplaatst)

FC Porto/AS Roma (6 maart)

Paris Saint-Germain/Manchester United (6 maart)

Juventus/Atlético Madrid (12 maart)

Manchester City/Schalke 04 (12 maart)

FC Barcelona/Olympique Lyon (13 maart)

Bayern München/Liverpool (13 maart)

Open huis achterin bij Real

Door twee nederlagen in de afgelopen week tegen FC Barcelona leek het erop dat Real iets wilde goedmaken tegen Ajax. Anders dan in de heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begonnen de Madrilenen fel en aanvallend en binnen vijf minuten was het al bijna raak. Raphaël Varane kopte op de lat.

Het aanvallende spel van Real bood Ajax ruimte om toe te slaan in de omschakeling, en dat gebeurde ook. Ziyech onderschepte de bal van Toni Kroos en vond Tadic die alle ruimte had. De Serviër stoomde op en legde terug op Ziyech, die doelman Thibaut Courtois kansloos liet met een schot in de verre hoek.

De vroege voorsprong voor Ajax zorgde ervoor dat Real bleef aanvallen. André Onana moest redding brengen op schoten van Vinícius Júnior en Kroos, maar uit de tegenstoot bleef Ajax gevaarlijk. Sterker nog: na achttien minuten was het 0-2.

Tadic ging met een schitterende beweging langs Casemiro en zette Neres vrij voor Courtois. De Braziliaan tikte even opzij en schoot de bal vervolgens langs de keeper, waardoor Ajax virtueel al in de volgende ronde stond.

Schitterende redding Onana op schot Kroos

Het uitstekend spelende Ajax had Real voor rust zelfs nog meer pijn kunnen doen. Tot afgrijzen van het morrende Bernabéu was het bij vlagen open huis achterin bij de thuisclub en de ploeg van Ten Hag voetbalde daar soepel doorheen.

Een stift van Neres ging maar net naast en ook Tadic en Ziyech waren dicht bij de 0-3. Aan de andere kant bracht Onana fraai redding op een schot van Kroos en raakte Gareth Bale de paal.

Overigens was Bale niet in de basis begonnen, maar door blessures van Lucas Vázquez en Vinícius moest Real in de eerste helft al twee keer wisselen. Bale, die niet populair is bij de eigen fans, werd onthaald met een fluitconcert en dat viel Real ook ten deel toen de arbiter met 0-2 op het scorebord voor de rust floot.

Tadic schiet schitterend raak

In de wetenschap dat het seizoen voor Real bij uitschakeling zo goed als over was - de ploeg staat in La Liga op grote achterstand en vloog er al uit in de Copa del Rey - begon het stormachtig aan de tweede helft. Een schot van invaller Asensio vloog rakelings voorlangs.

Aan de andere kant had Ajax ook zomaar de genadeklap kunnen uitdelen. Tadic vond Donny van de Beek met een prachtig passje, maar Courtois bracht redding voor Real. Het bleef zo een ongelooflijk open wedstrijd. Karim Benzema schoot de bal nog maar eens voorlangs, maar omdat Real kwetsbaar bleef was de 0-3 dichterbij, en die kwam ook.

Ditmaal was Van de Beek aangever op Tadic, die knap aan de bal bleef en vanaf de rand van het strafschopgebied schitterend in de kruising schoot. Omdat het onduidelijk was of de bal even daarvoor de zijlijn had gepasseerd bij een sliding van Noussair Mazraoui, duurde het lang voordat de treffer telde. De VAR keek het moment terug, maar besloot dat de goal geldig was, waardoor Ajax op de rand van de kwartfinales stond.

Schöne schiet vrije trap prachtig binnen

Met nog een klein half uur te spelen moest Real drie keer scoren om een stunt van Ajax te voorkomen, en de eerste goal was vrij snel een feit. Nadat Onana uitstekend redding bracht, moest de Ajax-doelman het antwoord wel schuldig blijven op een schot van Asensio (1-3).

Bernabéu geloofde er door die goal weer even in, maar achttien minuten voor tijd was de Madrileense hoop vervlogen door een schitterende vrije trap van Schöne. De Deen legde aan vanaf de linkerkant, schoot de bal over Courtois heen in het doel (1-4) en besliste daarmee het tweeluik.

Ziyech kreeg in de slotfase zelfs nog een enorme kans op 1-5. De middenvelder schoot van dichtbij over, maar 1-4 was ook al ruim voldoende om van een sensationele avond voor Ajax te kunnen spreken. Voor Real werd het alleen maar pijnlijker, want vlak voor tijd moest Nacho ook nog met rood naar de kant.