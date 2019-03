Ole Gunnar Solskjaer denkt dat Manchester United in staat is om woensdag in het Champions League-duel met Paris Saint-Germain voor een unieke prestatie te zorgen. De Engelse topclub moet in de return in Parijs een 2-0-achterstand wegwerken om zich te plaatsen voor de achtste finales.

"Wij zullen de return zeker niet schriftelijk afdoen", zei Solskjaer dinsdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd tegen PSG. "Iedereen denkt dat we uitgeschakeld worden, maar dat laten we ons niet zomaar gebeuren."

United verloor de heenwedstrijd op Old Trafford met 0-2 door doelpunten van Presnel Kimpembe en Kylian Mbappé. Nog nooit slaagde een team er in de knock-outfase van de Champions League in om de volgende ronde te halen na een dergelijke achterstand.

"Als niemand in je gelooft, moet je karakter tonen", stelde Solskjaer. "Ons doel is niet zozeer om historie te schrijven, ons doel is de kwartfinales halen. Als we op ons best spelen, kunnen we PSG aan."

United won alle acht uitduels onder Solskjaer

United kan tegen PSG bogen op een uitstekende reeks in uitduels. Onder Solskjaer won de ploeg alle acht wedstrijden buiten Old Trafford, waaronder de toppers tegen Tottenham Hotspur, Arsenal en Chelsea.

"Buitenshuis presteren we fantastisch. Dat vertrouwen nemen we mee naar Parijs", aldus de Noor. "Het zou mooi zijn als we voor rust kunnen scoren. Bij een stand van 0-1 weet je dat er in de tweede helft van alles kan gebeuren."

United moet het tijdens de return in Parijs zonder de geschorste Paul Pogba en de geblesseerden Anthony Martial, Jesse Lingard, Juan Mata, Ander Herrera en Alexis Sánchez stellen.

Solskjaer heeft daarom onder anderen Tahith Chong in zijn selectie opgenomen. De negentienjarige Nederlandse aanvaller maakte afgelopen weekend zijn debuut in de Premier League.

De spelers van Manchester United tijdens de training in het Parc des Princes. (Foto: ProShots)

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League