De voorselectie van Oranje voor de duels van eind deze maand tegen Wit-Rusland en Duitsland zal weinig verrassingen kennen. Dat onthulde bondscoach Ronald Koeman dinsdag, een dag voor de bekendmaking van de groep.

Oranje speelt donderdag 21 maart de eerste wedstrijd in de EK-kwalificatie tegen Wit-Rusland. Drie dagen later staat de interland tegen Duitsland op het programma, eveneens in het kader van de EK-kwalificatie.

"De selectie zal grotendeels, zo niet geheel, in lijn zijn met afgelopen jaar", zegt de 55-jarige Koeman in een video op de website van de KNVB. "Het is prettig om met een vaste groep te kunnen werken."

Oranje komt over twee weken bijeen in Zeist. De laatste interlands tegen Frankrijk en Duitsland waren liefst vier maanden geleden. "Eigenlijk is dat te lang, maar zo is de interlandkalender nou eenmaal."

Dankzij de zege op Frankrijk en het gelijkspel tegen Duitsland vierde Oranje het grootste succes in jaren. De equipe staat in de halve finale van de Nations League, waarin de ploeg op 6 juni Engeland treft.

'Weten van elkaar hoe we willen werken'

Koeman ziet er een groot voordeel in dat hij met grotendeels dezelfde groep kan toewerken naar de komende interlands. "Je hebt geen aanloop nodig. Iedereen kent z'n taak, de manier van spelen is bekend. We weten inmiddels van elkaar hoe we willen werken."

De oud-coach van onder meer Ajax, Feyenoord, PSV en Vitesse voelt zich nog altijd op zijn gemak in Zeist. "Het gevoel is nog steeds goed. We moeten alleen beseffen dat we keihard moeten blijven werken. Tegen Wit-Rusland zijn we voor de eerste of tweede keer favoriet en dus verwacht iedereen een overwinning."

Koeman weet dat hij het duel met Wit-Rusland dan ook anders moet benaderen. "We krijgen een zwakke broeder als eerste wedstrijd, dus de accenten zullen anders zijn. We zullen meer de bal hebben en meer op hun helft spelen. Daar hebben we de training voor om ons daarop te focussen."