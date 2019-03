Mohamed Ihattaren blijft PSV voorlopig trouw. De pas zeventienjarige middenvelder verlengde zijn contract dinsdag met een jaar, tot de zomer van 2022.

Ihattaren tekende vorig jaar zijn eerste contract bij PSV (tot medio 2021) en mocht dit keer tot uiterlijk 2022 worden vastgelegd, omdat hij nog geen achttien jaar oud is.

"Dit is een heel mooi moment voor mij. Er komt in korte tijd veel op me af. Maar ik ga altijd volle bak. Druk of geen druk. Ik ben vooral bezig met voetbal en daarin is mijn familie erg belangrijk", zegt hij op de website van de club.

"Ik zal hard moeten blijven trainen, hoop natuurlijk op veel speelminuten en ga er alles aan doen zo snel mogelijk een plekje in de kleedkamer van het eerste te verdienen. Het grootste doel voor nu is kampioen worden."

Ihattaren maakte ruim een maand geleden zijn debuut in het eerste elftal van PSV. Hij kwam op 26 januari als invaller in het veld tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Groningen (2-1).

De geboren Utrechter mocht zich toen met zijn zestien jaar, elf maanden en veertien dagen achter Stanley Bish, Wilfred Bouma en Willy Janssen de op drie na jongste debutant in de geschiedenis van PSV noemen.

'Dit is een prachtig moment voor de PSV-familie'

Ihattaren maakte zaterdag als zeventienjarige zijn debuut in de basis tijdens de uitwedstrijd tegen Excelsior (0-2) en was daarmee de jongste PSV'er in vijftig jaar die aan de aftrap van een wedstrijd van de Eindhovenaren stond.

De jeugdinternational debuteerde tussendoor ook voor Jong PSV en luisterde dat op met een schitterend doelpunt vlak na zijn invalbeurt tijdens de thuiswedstrijd tegen Roda JC (2-2).

Technisch manager John de Jong is vanzelfsprekend zeer blij met de contractverlenging van Ihattaren en verwacht nog veel van hem in het Philips Stadion.

"Dit is een prachtig moment voor de PSV-familie. Van de jeugdopleiding tot het eerste elftal, we mogen allemaal trots zijn op de manier waarop hij zich manifesteert. 'Mo' ontwikkelt zich zeer voorspoedig en daar hoort een nieuw contract bij."

PSV is dit seizoen met Ajax verwikkeld in een felle strijd om de titel in de Eredivisie. De ploeg van trainer Mark van Bommel heeft vijf punten voorsprong op de Amsterdammers, maar wel een wedstrijd meer gespeeld.