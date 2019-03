Cees Roozemond is de nieuwe algemeen directeur van sc Heerenveen. Hij is de opvolger van Luuc Eisenga, die 1 maart vertrok bij de nummer negen van de Eredivisie.

De 59-jarige Roozemond was al op interim-basis werkzaam in Friesland. Voorheen was hij voorzitter van het stichtingsbestuur, dat vorig jaar het vertrouwen in Eisenga en de raad van commissarissen opzegde.

"Het is misschien wel de grootste uitdaging die ik in mijn leven ben aangegaan, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we deze klus met z'n allen gaan klaren", zegt Roozemond over zijn nieuwe functie. Hij heeft het gevoel dat hij op veel steun kan rekenen.

"Dat heeft mij het vertrouwen gegeven dat ik deze taak op de goede wijze kan volbrengen. Alle sponsoren die in het verleden een belangrijke rol hebben gespeeld en nog steeds een belangrijke rol spelen, waren daarin belangrijk voor mij. Net als alle vrijwilligers en de personeelsleden."

Het Heerenveen-personeel liet in december - nadat bekend werd dat Eisenga en de rvc zouden vertrekken - in een open brief weten klaar te zijn met de bestuurlijke onrust die al jaren duurt.

Cees Roozemond, de nieuwe algemeen directeur van sc Heerenveen. (Foto: ProShots)

Roozemond heeft contact met Van der Velde

Als nieuwe directeur staat Roozemond in contact met oud-voorzitter Riemer van der Velde, die Heerenveen wil helpen om in rustiger vaarwater te komen.

"Ik zal er alles aan doen om de communicatielijnen open te houden en ervoor te zorgen dat we daarin resultaten gaan boeken. De principiële gedachte is adviezen aandragen die bijdragen aan het realiseren van de uitdagingen van de club", aldus Roozemond.

Zijn voorganger Eisenga lag onder vuur in het Abe Lenstra Stadion. Zo liepen de commerciële inkomsten terug, raakten de tribunes steeds leger en botste hij met mensen binnen de club.

Heerenveen is onder trainer Jan Olde Riekerink bezig aan een wisselend seizoen. De Friezen hebben als nummer negen dertig punten na zeven zeges, negen gelijke spelen en acht nederlagen.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie