Ronald de Boer verwacht dat Ajax dinsdagavond het beste in zichzelf naar boven haalt in het cruciale Champions League-duel met Real Madrid, maar er net niet in slaagt om de titelhouder uit te schakelen.

De Amsterdammers staan in Estadio Santiago Bernabéu voor de zware taak om de 1-2-nederlaag uit het heenduel in de achtste finales weg te werken.

"Ik hou het op 2-2. Ik denk dat Ajax zich zodanig weert dat Real aan het wankelen wordt gebracht, maar dat het nét te veel gevraagd is om twee keer te scoren én te winnen", zegt De Boer, die dinsdagavond bij Veronica aanschuift als analyticus, tegen NUsport.

"Ik denk dat ze op een gegeven moment ruimte moeten gaan weggeven, maar weer met opgeheven hoofd het veld verlaten. Iedereen zal praten over een heerlijke wedstrijd, fantastische talenten en een geweldig Ajax."

'Druk bij Real veel hoger dan bij Ajax'

De 48-jarige De Boer, die tot de ploeg van Ajax behoorde die in 1995 voor het laatst in Bernabéu won, denkt dat het niet per se een voordeel is dat Real in een mindere fase zit.

"De druk staat bij Real nu vol op de Champions League en die druk is nog veel hoger dan bij Ajax. In Madrid zijn nog zoveel meer spanningsvelden. Er wordt gemord", aldus de 67-voudig Oranje-international.

"Nu het kampioenschap uit zicht is, zal de ploeg ontzettend gemotiveerd zijn tegen Ajax. Maar als er een moment is om Real te verslaan, is het nu. De ploeg is gehavend, dus dan moet je proberen ze af te maken."

De Madrilenen missen tegen Ajax onder anderen aanvoerder Sergio Ramos. De verdediger kreeg tijdens de heenwedstrijd van drie weken geleden in Amsterdam een gele kaart en is geschorst.

'In Spanje keek men ogen uit tegen Ajax'

Van onderschatting zal volgens De Boer geen sprake zijn bij Real. De oud-speler van FC Barcelona merkt dat Ajax tijdens het heenduel in de Johan Cruijff ArenA indruk heeft gemaakt in Spanje.

"Ik heb twee interviews gegeven en daarbij bleek dat ze hun ogen hebben uitgekeken, zeker tijdens de eerste helft. Ajax speelde in de stijl en filosofie waar het net als Barcelona beroemd om is", zegt hij.

"Er is zeker respect. De mensen zijn er nog niet zo zeker van dat Real het gaat redden. Een jaar geleden werd zoiets niet voor mogelijk gehouden, maar nu is het net iets anders."

Real Madrid-Ajax staat dinsdag onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych en begint om 21.00 uur. Om hetzelfde tijdstip is in Duitsland de aftrap bij Borussia Dortmund-Tottenham Hotspur.

