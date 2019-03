PSV moet het voorlopig stellen zonder Maximiliano Romero. De twintigjarige Argentijnse aanvaller heeft vrijdag in de uitwedstrijd van Jong PSV tegen Helmond Sport (0-2) een knieblessure opgelopen.

"Ontzettend balen, want het is natuurlijk niet voor het eerst dat ik moet toekijken", zegt Romero dinsdag op de website van de club.

"Mijn revalidatie begint vandaag. Het is lastig om aan te geven hoelang het zal duren. Ik focus me daarom op mijn herstel, niet op een datum."

Het Eindhovens Dagblad meldt dat het nog niet bekend is of Romero dit seizoen nog in actie kan komen, maar dat vaststaat dat hij er in elk geval enkele weken uit ligt.

Romero kwam eind 2017 voor 10,5 miljoen euro over van Vélez Sarsfield. Hij liep in Nederland al snel een spierblessure op en moest lang wachten op zijn debuut.

De spits maakte pas begin dit seizoen voor het eerst zijn opwachting in het eerste elftal van PSV. Hij viel op 11 augustus vlak voor tijd in tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (4-0).

Romero maakte begin dit seizoen zijn eerste minuten in het eerste elftal van PSV. (Foto: ProShots)

'Het is gewoon domme pech'

Romero kreeg daarna te maken met een terugslag en volgde een aantal maanden een uitgestippeld programma om toe te werken naar volledige fitheid.

Na zijn debuut kreeg Romero echter nog maar één keer speeltijd van trainer Mark van Bommel, maar dat was wel in de thuiswedstrijd tegen FC Barcelona in de groepsfase van de Champions League (1-2).

Romero deed in januari en februari mee aan het Zuid-Amerikaanse kampioenschap voor spelers tot twintig jaar en verloor met Argentinië in de finale van Brazilië.

Twee weken geleden hervatte Romero de groepstraining bij PSV, maar hij moet door het uitvallen tegen Helmond Sport nu dus weer vanaf nul beginnen.

"Het is gewoon domme pech. Het frustreert me enorm dat ik niet kan laten zien wat ik kan. Er zit echter niets anders op dan opnieuw zo goed en zo snel mogelijk proberen te herstellen."