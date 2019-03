Borussia Dortmund-coach Lucien Favre gelooft erin dat zijn ploeg dinsdag de 3-0-nederlaag uit de heenwedstrijd kan goedmaken tegen Tottenham Hotspur in de achtste finales van de Champions League.

Op Wembley walsten de 'Spurs' drie weken geleden na rust over Dortmund heen. Door doelpunten van Son Heung-min, Jan Vertonghen en Fernando Llorente lijkt de return een formaliteit.

"We beseffen dat het moeilijk wordt, maar je weet het nooit. In dit stadion is vaker geschiedenis geschreven. Het is heel belangrijk dat we erin geloven. We moeten top zijn en het slim aanpakken", zegt Favre.

De trainer krijgt de laatste weken kritiek, want Dortmund maakt minder indruk dan voor de winterstop. Na de 2-1-nederlaag van vrijdag bij FC Augsburg werd in Duitse media geconcludeerd dat de wil om te winnen ontbrak.

"We hebben het erover, maar dat geldt niet alleen voor deze week", aldus Favre. "Natuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen. Het gaat om de details. Als coach moet je fouten accepteren en proberen ze te herstellen."

Ook aanvoerder Reus gelooft in ommekeer

Aanvoerder Marco Reus is ondanks het resultaat in het heenduel eveneens hoopvol voor de return in het Signal Iduna Park.

"We moeten er vol voor gaan en op de juiste momenten scoren. Bij een tegendoelpunt wordt het heel moeilijk, maar we geloven erin met z'n allen", aldus de aanvaller, die net hersteld is van een blessure.

Reus voelt zich klaar voor de confrontatie met Tottenham. "Ik ben weer helemaal fit. Zelfs al duurt de wedstrijd 120 minuten, dan ben ik er klaar voor."

Het Signal Iduna Park, waar Borussia Dortmund-Tottenham Hotspur dinsdagavond gespeeld wordt. (Foto: ANP)

Pochettino baalt van druk schema

Tottenham-manager Pochettino vertrouwt erop dat zijn ploeg de klus klaart in Duitsland, al baalt de Argentijn er wel van dat Dortmund een dag meer rust had in aanloop naar de return.

"Het is niet eerlijk. We moeten dit probleem in de toekomst zien op te lossen als we ervoor willen zorgen dat de Engelse clubs beter voor de dag komen in de Champions League", zegt hij.

"Andere nationale bonden zijn meer bereid om hun clubs te helpen om optimaal te presteren in Europa. De omstandigheden moeten voor alle clubs gelijk zijn, waarbij je hetzelfde aantal dagen hebt om je voor te bereiden."

Borussia Dortmund-Tottenham Hotspur is een van de twee Champions League-duels van dinsdag. In Spanje staat Real Madrid-Ajax op het programma. Beide wedstrijden beginnen om 21.00 uur.

