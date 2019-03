Hoewel de Oranjevrouwen maandag voor de tweede keer verloren op de Algarve Cup, hebben de spelers én staf er alle vertrouwen in dat ze komende zomer bij het WK in de juiste vorm steken.

Nederland verloor met een B-elftal met 1-0 van Polen en speelde lang met tien speelsters door een rode kaart voor Danique Kerkdijk. Het oefentoernooi werd vorige week al begonnen met een 0-2-nederlaag tegen Spanje.

Kika van Es, normaal gesproken basisspeler bij Oranje, behoorde verrassend tot de reserveploeg die aantrad tegen Polen. "Dat is een keuze van de bondscoach. Ik kan alleen maar laten zien dat ik bij de beste elf hoor. Het enige wat ik niet moet doen, is opgeven", zegt de Ajax-speelster bij Veronica.

"Er zijn de laatste tijd wat wisselingen geweest met verschillende meiden op andere posities en verschillende samenstellingen. Ik denk dat we de komende periode naar vastigheid gaan en we zullen ook wel moeten voor het WK."

Van Es geeft toe dat Oranje "zoekende en een beetje schommelig" is. "Ik hoop dat er straks in april een goede verdediging staat. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken, want ze weten hoe goed we kunnen voetballen."

Kika van Es droeg de aanvoerdersband tegen Polen. (Foto: ProShots)

Wiegman: 'We hebben nog even'

Bondscoach Sarina Wiegman maakt zich evenmin zorgen. Ze experimenteert bewust met de opstelling van Europees kampioen Oranje en vertrouwt erop de juiste formatie op tijd te vinden.

"We hebben ervoor gekozen om januari en deze periode te gebruiken om dingen uit te proberen. Tijdens de volgende periode komt het WK alweer dichterbij. We hebben nog even, want 11 juni is de belangrijkste datum."

Op die datum is Nieuw-Zeeland de eerste tegenstander van Nederland op het WK in Frankrijk. Kameroen en Canada zijn de andere tegenstanders van de ploeg van Wiegman, die wel baalt van de oefennederlaag en vooral van de rode kaart van Kerkdijk tegen Polen.

"Het veranderde heel erg na de rode kaart. We wilden het tot de rust uitspelen, maar er viel toch nog een goal. We hebben de hele tweede helft op hun helft gespeeld, maar het was anders. Het was zonde voor de wedstrijd dat die rode kaart viel."

Oranje kon zich door de eerdere nederlaag tegen Spanje al niet meer plaatsen voor de finale van de Algarve Cup. Er wordt in de komende maanden nog drie keer geoefend richting het WK, dat op vrijdag 7 juni begint.