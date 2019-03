Op het WK voor vrouwen van komende zomer wordt hoogstwaarschijnlijk gebruikgemaakt van de VAR. De FIFA diende maandag een voorstel in om het technologische hulpmiddel te mogen gebruiken in Frankrijk.

Het organisatiecomité van de FIFA kwam maandag tot die beslissing tijdens een vergadering in het Zwitserse Zürich. De FIFA-council moet nog wel akkoord gaan. Het besluitvormende orgaan binnen de wereldvoetbalbond beslist later deze maand in Miami over het voorstel.

De VAR werd afgelopen zomer al ingezet op het WK in Rusland. Dit seizoen wordt in de knock-outfase van de Champions League en in diverse nationale (beker)competities eveneens gebruikgemaakt van het technologische hulpmiddel.

De VAR mag alleen ingrijpen bij een niet of onterecht gegeven strafschop, een niet of onterecht gegeven directe rode kaart en bij het beoordelen van de geldigheid van een doelpunt. Ook als de arbiter een kaart geeft aan de verkeerde persoon, mag de videoscheidsrechter van zich laten horen.

Het WK voor vrouwen wordt van 7 juni tot en met 7 juli gehouden in Frankrijk. Nederland neemt het in de groepsfase op tegen Nieuw-Zeeland (dinsdag 11 juni, 15.00 uur), Kameroen (zaterdag 15 juni, 15.00 uur) en Canada (donderdag 20 juni, 18.00 uur).