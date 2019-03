Trainer Frank de Boer erkent dat Atlanta United zondag simpelweg niet goed genoeg was om de eerste wedstrijd van het seizoen in de Amerikaanse MLS te winnen. 'The Five Stripes' gingen met 2-0 ten onder tegen het D.C. United van Wayne Rooney.

"We hadden een groot deel van de wedstrijd moeite met het creëren van kansen", concludeerde De Boer na de wedstrijd in Washington. "De laatste pass was eigenlijk de hele tijd niet goed. Dat is vervelend, maar moeten we nu accepteren."

Atlanta United leek de rust nog wel zonder tegentreffer te halen, maar Russell Canouse bracht daar in de blessuretijd van de eerste helft verandering in. De Boer merkte dat die goal mentaal gezien een flinke klap was voor zijn elftal.

"We kregen weliswaar weinig kansen, maar hadden de wedstrijd wel onder controle. Volgens mij werd er helemaal geen blessuretijd bijgeteld. Het was dan ook teleurstellend dat ze na de reguliere speeltijd toch nog wisten te scoren", aldus de voormalige coach van Ajax, Internazionale en Crystal Palace.

"In de rust heb ik mijn spelers verteld dat we verder moesten gaan zoals we de laatste 25 minuten van de eerste helft speelden. Ook na rust ging het bij ons helaas mis in de laatste fase. Dat kwam ook door het gladde veld. Elke pass moest precies goed zijn en niet iets uit de richting, anders was je de bal kwijt."

Steve Birnbaum van D.C. United maakt een selfie na de zege van zijn ploeg. (Foto: ProShots)

De Boer heeft vertrouwen in progressie van elftal

Luciano Acosta deelde in de 58e minuut de genadeklap uit aan Atlanta door de 2-0 binnen te werken, waardoor de thuisploeg nog verder achterover kon leunen tegen het aanvallend weinig daadkrachtige Atlanta.

"Vanaf dat moment probeerden we nog wel iets te forceren, maar daar waren we niet meer toe in staat", erkende De Boer, die wel positief gestemd is voor de komende duels. "Dit is zoals het soms gaat in het voetbal. Als we verder in het seizoen zijn, weet ik zeker dat we meer kansen creëren in wedstrijden."

De 48-jarige De Boer zag zijn competitiedebuut weliswaar in mineur eindigen, maar hij bereikte vorige week wel de kwartfinales van de CONCACAF Champions League. Atlanta won vrijdag met 4-0 van het Costa Ricaanse Herediano en maakte zo een 3-1-nederlaag uit de heenwedstrijd goed.

Donderdag wacht De Boer de volgende wedstrijd met Atlanta, wanneer het Mexicaanse Monterrey de tegenstander is in het prestigieuze toernooi. Drie dagen later komt FC Cincinnati op bezoek in de MLS.