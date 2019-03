De Oranjevrouwen spelen in aanloop naar het WK van komende zomer in Frankrijk een oefeninterland tegen Chili. Het is voor het eerst in de historie dat de twee landen het tegen elkaar opnemen.

De vriendschappelijke wedstrijd staat gepland op dinsdag 9 april, een kleine twee maanden voor het WK van start gaat. Het is nog niet bekend in welk stadion Nederland en Chili het tegen elkaar opnemen. De aftrap is om 18.30 uur.

De Chileense vrouwen doen komende zomer voor het eerst in de historie mee aan het WK. De Zuid-Amerikaanse formatie van bondscoach José Letelier neemt het in de groepsfase op tegen de Verenigde Staten, Thailand en Zweden.

Vier dagen voor de oefeninterland tegen Chili nemen de Oranjevrouwen het zoals bekend op tegen Mexico. Dat duel wordt op vrijdag 5 april gespeeld in de GelreDome. Vlak voor het WK werkt Oranje nóg een vriendschappelijke wedstrijd af, maar de tegenstander is nog niet bekend.

De Oranjevrouwen doen momenteel mee aan de Algarve Cup. (Foto: VI Images)

Oranjevrouwen spelen maandag weer in Algarve Cup

Op dit moment zijn de Oranjevrouwen in Portugal, waar ze meedoen aan de Algarve Cup. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman verloor vorige week de eerste wedstrijd van Spanje (2-0) en neemt het maandag op tegen Polen (aftrap 18.30 uur).

De twee ploegen met de meeste punten in de vier verschillende poules plaatsen zich voor de finale van de Algarve Cup, die op woensdag 6 maart wordt gespeeld.

Het WK voor vrouwen wordt van 7 juni tot en met 7 juli gehouden in Frankrijk. Nederland neemt het in de groepsfase op tegen Nieuw-Zeeland (dinsdag 11 juni, 15.00 uur), Kameroen (zaterdag 15 juni, 15.00 uur) en Canada (donderdag 20 juni, 18.00 uur).