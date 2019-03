Lisandro Magallán behoort tot de 21-koppige selectie van Ajax die maandag naar Spanje reist voor het cruciale Champions League-duel met Real Madrid. De verdediger is hersteld van een bovenbeenblessure.

De selectie van Erik ten Hag voor de belangrijke wedstrijd in de achtste finales kent verder geen verrassingen. De Ajax-coach beschikt over een fitte spelersgroep.

Magallán, die in de winterstop overkwam van Boca Juniors, miste door zijn kwetsuur de competitieduels met VVV-Venlo, Heracles Almelo, NAC Breda en ADO Den Haag en de bekerwedstrijd tegen Feyenoord.

De 25-jarige Argentijn speelde tot dusver twee keer voor Ajax: op 24 januari in de TOTO KNVB Beker tegen sc Heerenveen (3-1-winst) en drie dagen later in de met 6-2 verloren Klassieker tegen Feyenoord in de Eredivisie.

Ajax kreeg extra rust van KNVB

De Ajacieden konden zich in alle rust voorbereiden op het vertrek naar Madrid, want de KNVB verschoof het thuisduel met PEC Zwolle - dat eigenlijk afgelopen zaterdag op het programma stond - in belang van het Nederlands voetbal naar woensdag 13 maart.

Ajax staat tegen Real voor de zware taak om de 1-2-nederlaag uit de heenwedstrijd goed te maken. De wedstrijd in Estadio Santiago Bernabéu begint dinsdag om 21.00 uur en wordt geleid door de Duitse scheidsrechter Felix Brych.

Borussia Dortmund-Tottenham Hotspur is dinsdag het andere Champions League-duel. Woensdag staan FC Porto-AS Roma en Paris Saint-Germain-Manchester United op het programma.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League