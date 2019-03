Mo Allach is maandag teruggekeerd als technisch directeur bij Vitesse. De oud-voetballer vervulde die functie ook al tussen 2013 en 2017.

Daarna werkte Allach (45) in Israël bij Maccabi Haifa, waar hij eind oktober stopte. De voormalig technisch directeur van de KNVB is verheugd om weer terug te keren naar Vitesse, waar hij een contract tekent tot medio 2021.

"Bij mijn vertrek gaf ik al aan met gemengde gevoelens de keuze te hebben gemaakt. Ik heb Vitesse in die jaren namelijk leren kennen als een fantastische club, waar heel veel kundige en betrouwbare mensen werken", zegt Allach op de website van Vitesse.

"Destijds heb ik met mijn familie besloten een buitenlands avontuur aan te gaan. We waren benieuwd naar de cultuur, diversiteit en sportbeleving elders. Het is voor ons een enorme verrijking geweest, maar nu voelt het goed om weer terug te zijn in Nederland en bij Vitesse."

Tijdens de eerste periode van Allach bij Vitesse won de club in 2017 de KNVB-beker. Het is de enige prijs in de 127-jarige clubgeschiedenis.

'Keuze was snel gemaakt'

Allach volgt in de GelreDome interim-directeur Marc van Hintum op. Zijn komst is de eerste grote actie van Pascal van Wijk als algemeen directeur. Hij werd eind februari aangesteld als opvolger van de vertrokken Joost de Wit.

"Bij Vitesse staat kwaliteit altijd op één. We hebben na het vertrek van Mo de tijd genomen om te zoeken naar de best mogelijke kandidaat. In de tussentijd heeft Van Hintum de functie uitstekend ingevuld", aldus Van Wijk.

"Toen bleek dat Mo oren had naar een terugkeer, was de keuze snel gemaakt. We kennen de kwaliteiten van Mo. Hij is als geen ander in staat om de voetbalvisie in de organisatie te implementeren en uit te dragen."

Vitesse is dit seizoen nog in de race om zich te plaatsen voor Europees voetbal. De Arnhemmers staan momenteel vijfde met 39 punten uit 24 wedstrijden.

Zondag (aftrap 14.30 uur) speelt Vitesse thuis tegen Feyenoord, dat derde staat met 46 punten.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie