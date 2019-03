Juventus kan de achtste landstitel op rij nauwelijks meer ontgaan na de 1-2-zege bij naaste achtervolger Napoli. Toch wil trainer Massimiliano Allegri nog niet te vroeg juichen.

"We hebben zestien punten voorsprong, dat is een groot verschil. Maar de cijfers zeggen ook dat we nog geen kampioen zijn, we moeten doorgaan", zei Allegri na de benauwde zege bij Napoli.

Na 26 duels is Juventus nog altijd ongeslagen in de Serie A. Toch is Allegri er nog niet helemaal gerust op. "We hebben onze concurrent twee keer verslagen, maar we hebben nog 5,5 wedstrijd nodig voor het kampioenschap."

Juventus sloeg in Napels toe nadat Alex Meret met een omstreden rode kaart van het veld was gestuurd. De doelman van de thuisclub leek Cristiano Ronaldo buiten het strafschopgebied niet te raken, maar toch stuurde scheidsrechter Gianluca Rocchi hem weg zonder de beelden te bekijken.

Uit de vrije trap die volgde, opende Miralem Pjanic de score. Emre Can maakte er daarna 0-2 van.

Allegri: 'Rode kaart Pjanic is mijn schuld'

Toen Pjanic kort na rust met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd, kwam Juventus toch nog in de problemen. "Mijn schuld", zei Allegri. "Ik had Pjanic na zijn eerste kaart moeten wisselen, hij liep een risico."

José Callejon zorgde voor de aansluitingstreffer, maar omdat Lorenzo Insigne in de slotfase een strafschop miste, kon Juventus de voorsprong uitbreiden naar zestien punten.

De spelers van Juventus vieren de zege met de meegereisde fans. (Foto: ANP)

Uitschakeling dreigt in Champions League

In de Serie A speelt Juventus vrijdag een thuiswedstrijd tegen Udinese. Vier dagen later staat de return van de achtste finales in de Champions League tegen Atlético Madrid op het programma.

Juventus verloor het heenduel met 2-0 en is dicht bij uitschakeling. "We hebben genoeg kwaliteit om kalm en zonder angst te spelen. We zullen geduld moeten hebben en koel blijven", keek Allegri vooruit.

"Als het straks na zeventig minuten nog 0-0 staat, dan betekent dat niet dat we uitgeschakeld zijn. In de heenwedstrijd scoorde Atlético ook twee keer in vijf minuten."

