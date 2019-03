Liverpool-manager Jürgen Klopp baalt van kritiek op zijn ploeg na het puntenverlies van zondag bij Everton (0-0). 'The Reds' liepen nieuwe schade op in de Engelse titelstrijd en stonden de koppositie af aan Manchester City.

Klopp kreeg na de derby van Liverpool de vraag of hij niet wat aanvallender had moeten spelen, maar die vraag beviel de 51-jarige Duitser niet.

"Vind je dat we niet genoeg risico namen? Je vraag stelt me erg teleur. We spelen niet op de PlayStation", zei een geïrriteerde Klopp tegen de verslaggever.

"Het is niet zo simpel dat ik zeg: 'Kom op jongens, we nemen meer risico en gaan er vol voor.' Snap je? Is er een gelijkspel geweest waarbij we níét voor de overwinning gingen?"

Klopp wees de suggestie dat hij de volgende keer misschien een extra aanvaller moet inbrengen van de hand. "Jij denkt dat het net zo werkt als op de PlayStation, maar zo zit voetbal niet in elkaar. We spelen aanvallend genoeg."

Virgil van Dijk (rechts) kon Liverpool niet aan de zege helpen in het uitduel met stadgenoot Everton. (Foto: ProShots)

'Prima dat we nu de achtervolger zijn'

Liverpool stond op Nieuwjaarsdag nog zeven punten voor op City, maar geeft nu een punt toe. Klopp vindt het juist wel lekker dat de druk nu bij de concurrent ligt en gelooft erin dat er nog genoeg kansen komen.

"Ik vind het helemaal prima. Ik heb zaterdag de samenvattingen gezien en zag de vreugde bij City", aldus de voormalige coach van Borussia Dortmund. "Ze hadden negenhonderd kansen en slechts één speler scoorde, note bene met zijn verkeerde voet. We moeten klaar zijn voor de kansen die we krijgen."

Er zijn nog negen speelrondes te gaan in de Premier League. Liverpool, dat op de eerste landstitel sinds 1990 jaagt, ontvangt zondag op het eigen Anfield laagvlieger Burnley.

Manchester City, dat zaterdag Bournemouth met 0-1 versloeg door een doelpunt van Riyad Mahrez, speelt een dag eerder thuis tegen nummer acht Watford.

