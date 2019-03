Frank de Boer is maandag met Atlanta United met een nederlaag aan het nieuwe seizoen in de Amerikaanse competitie begonnen. Het DC United van Wayne Rooney was met 2-0 te sterk in de eerste speelronde van de MLS.

Regerend kampioen Atlanta was vrijwel de hele wedstrijd de mindere. Paul Arriola scoorde voor rust en Luciano Acosta was in de tweede helft trefzeker voor DC United, waar Rooney in de spits stond.

De 48-jarige De Boer was zijn Amerikaanse avontuur anderhalve week geleden begonnen met een 3-1-nederlaag bij het Costa Ricaanse Herediano in de CONCACAF Champions League. Dat verlies werd vrijdag rechtgezet door een 4-0-zege in eigen huis.

Donderdag wacht De Boer de volgende wedstrijd met Atlanta, wanneer het Mexicaanse Monterrey de tegenstander is in het prestigieuze toernooi. Drie dagen later komt FC Cincinnati op bezoek in de MLS.

De Boer is in Atlanta bezig aan zijn vierde klus als hoofdtrainer. Hij begon zijn loopbaan succesvol met vier landstitels bij Ajax, waarna tegenvallende periodes volgde bij Internazionale en Crystal Palace.