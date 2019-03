Feyenoord verwacht snel een hoofdtrainer voor volgend seizoen te presenteren. Volgens algemeen directeur Jan de Jong bevinden de onderhandelingen met een opvolger voor Giovanni van Bronckhorst zich in een afrondende fase.

"Wij zijn redelijk ver met iemand", vertelde De Jong zondagavond in Studio Voetbal. "We zijn hard bezig en het ziet er goed uit, maar het is nog niet rond. Geef ons even de tijd om het naar de finish te brengen."

Van Bronckhorst maakte eind januari bekend na dit seizoen te stoppen bij Feyenoord. De 44-jarige coach beschikt over een aflopend contract bij de nummer drie van de Eredivisie en bekende na vier jaar toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.

Dick Advocaat was lange tijd de belangrijkste gegadigde om Van Bronckhorst op te volgen, maar de huidige coach van FC Utrecht bedankte begin februari voor de klus. De Hagenaar is van mening dat er een te negatieve sfeer ontstond rond zijn eventuele benoeming.

Advocaat bedankte voor het hoofdtrainerschap bij Feyenoord. (Foto: ProShots)

De Jong wil niet ingaan op naam van Stam

De Jong verwacht niet dat de 71-jarige Advocaat alsnog voor Feyenoord kiest. "In het voetbal is niets zeker, maar die kans acht ik niet zo groot. Jaap Stam? Er zingen nog meer namen rond. Maar ik ga hier niet in op namen."

Het AD meldt maandag dat Stam, die pas sinds de winterstop trainer van PEC Zwolle is, een "serieuze kandidaat is" en dat de voormalige verdediger inmiddels gepolst zou zijn door technisch directeur Martin van Geel.

Feyenoord maakt een teleurstellend seizoen door. De Rotterdammers plaatsten zich afgelopen zomer niet voor een Europees hoofdtoernooi, lagen al snel uit de titelrace en werden woensdag door Ajax uitgeschakeld in de halve finales van de TOTO KNVB Beker.

Op dit moment bezet de ploeg van Van Bronckhorst de derde plek op de ranglijst met 46 punten. Dat zijn er vijftien minder dan koploper PSV en tien minder dan nummer twee Ajax, dat bovendien een wedstrijd minder gespeeld heeft.

