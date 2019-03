Met zijn eerste hattrick in de Eredivisie zorgde Robin van Persie zondag voor een persoonlijk hoogtepunt in zijn laatste maanden als voetballer. De 35-jarige aanvaller maakte de eerste drie treffers in de 4-0-zege op FC Emmen.

"Het was mijn eerste hattrick in de Eredivisie, dat heeft wel even geduurd", zei een glimlachende Van Persie met de wedstrijdbal aan zijn voeten tegen FOX Sports. "In het buitenland heb ik er wel acht of negen gemaakt, maar dat mag ook wel in zeventien jaar."

De spits van Feyenoord weet sinds woensdagavond dat hij zijn laatste seizoen zal afsluiten zonder hoofdprijs. De Rotterdammers verloren in de halve finale van de TOTO KNVB Beker met 0-3 van Ajax en staan in de Eredivisie een straatlengte achter op PSV en de Amsterdammers.

In de dagen na de bekernederlaag drukte Van Persie zijn ploeggenoten op het hart om het seizoen op een positieve manier af te sluiten. Na de zege op Emmen staan er voor Feyenoord nog tien duels op het programma, waarin alleen de strijd om de derde plek met AZ nog op het spel staat.

Van Persie viert een van zijn drie treffers met Steven Berghuis. (Foto: ProShots)

'Speel omdat je het leuk vindt'

"Maak plezier, speel omdat je het leuk vindt, combineer, probeer goals te maken. Daar gaat het om", vertelde de routinier. "Natuurlijk wil je graag om de prijzen spelen, maar dat is niet ieder jaar zo. Je verliest vaker dan dat je wint in je carrière."

"Daar moet je als sportman mee omgaan. Ik heb in mijn carrière gelukkig mogen winnen, maar veel vaker verloren. Dat moet je een plekje geven en weer doorgaan, altijd maar weer doorgaan."

Van Persie werd in zijn lange carrière slechts eenmaal landskampioen: met Manchester United in 2013. Met Arsenal won hij de FA Cup en bij Feyenoord pakte hij de UEFA Cup en vorig seizoen de beker.

"Iedere ploeg wil zich vanaf februari richten op een prijs. Maar dat is slechts voor een paar ploegen weggelegd", weet Van Persie uit ervaring. "Is het dan zo dat het voor al die andere clubs nergens meer om gaat? Nee, voetbal speel je omdat je het leuk vindt en die andere jongens spelen nog voor hun toekomst."

Van Persie houdt na de wedstrijd met verslaggever Hans Kraay jr. een bal hoog. (Foto: ProShots)

'Het liefst eindig je op grandioze manier met mooie prijs'

De afscheidstournee van Van Persie duurt nog tien duels. "Daar ga ik wel van genieten, of in elk geval ga ik dat proberen."

"Als je de keuze hebt, dan beëindig je je carrière op een grandioze manier met een prijs. Maar je moet een moment kiezen om te stoppen en dat heb ik gedaan."

Volgende week gaat Van Persie met Feyenoord op bezoek bij Vitesse, dat op zeven punten achterstand vijfde staat.

