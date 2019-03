Feyenoord heeft zondag een eenvoudige thuiszege geboekt op FC Emmen. De Rotterdammers wonnen mede dankzij drie treffers van Robin van Persie met 4-0.

De aanvoerder, die na dit seizoen stopt als profvoetballer, scoorde in de matig gevulde Kuip één keer voor rust en twee keer na de pauze. Steven Berghuis maakte uit een vrije trap het kwartet vol.

Het was pas de eerste keer dat de 35-jarige Van Persie drie keer scoorde in een Eredivisie-duel. Zijn eerste van de middag betekende bovendien zijn tweehonderdste competitiedoelpunt.

Voor Ridgeciano Haps was het ook een prettige middag. De linksback stond voor het eerst dit seizoen in de basis, nadat hij er maanden uitlag met een scheenbeenkwetsuur.

Door de zege houdt Feyenoord de derde plek in de Eredivisie vast. Achtervolger AZ won eveneens (4-2 tegen Fortuna Sittard), waardoor het verschil tussen beide ploegen drie punten blijft.

Van Persie maakte pas zijn eerste hattrick in de Eredivisie. (Foto: ProShots)

Van Persie opent vlak voor rust score

Het was te merken dat er in het restant van dit seizoen weinig te halen valt voor de Rotterdammers. Vier dagen na de bekeruitschakeling tegen Ajax (0-3) was het stadion verre van uitverkocht.

Het duurde even voor Feyenoord zich wist te ontworstelen aan Emmen. De gasten kregen zeker in de eerste helft namelijk een aantal aardige kansen. Zo had Sven Braken na een half uur de openingstreffer op zijn schoen, maar de spits botste na een matige aanname tegen doelman Kenneth Vermeer.

Enkele minuten later opende Van Persie de score. De aanvaller, die in tegenstelling tot woensdag tegen Ajax samen met Nicolai Jörgensen voorin stond, kreeg de bal op een presenteerblaadje van Sam Larsson en tikte eenvoudig de openingstreffer achter doelman Kjell Scherpen.

Vermeer viel voor rust uit na een botsing met Braken. (Foto: ProShots)

Debuut Delle na blessure Vermeer

Voor Vermeer zat de wedstrijd er vlak daarna op. De doelman, die vorige week tegen PSV (1-1) nog zo uitblonk, had te veel last van zijn botsing met Braken en moest de strijd staken. Derde doelman Joris Delle kon zo debuteren voor Feyenoord.

Na rust wist Feyenoord het verschil ook daadwerkelijk uit te drukken in de score. Van Persie verdubbelde de voorsprong zeven minuten na rust. Hij schoot raak na een slim passje van Steven Berghuis.

Na krap een uur spelen mocht de topscorer aller tijden van Oranje ook zijn derde treffer vieren. Hij passeerde Scherpen in de verre hoek.

Een kwartier voor tijd schoot Berghuis uit een vrije trap ook nog de 4-0 binnen, waardoor de zege voor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst toch nog ruim uitviel.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie