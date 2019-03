AZ heeft zondag met enige moeite gewonnen van Fortuna Sittard. Het duel in Alkmaar eindigde in een 4-2-zege.

Halverwege stond het nog 1-2 voor Fortuna, door treffers van Teun Koopmeiners (AZ), Lazaros Lamprou en Andrija Novakovich. Na rust zorgden Guus Til, Oussama Idrissi en opnieuw Koopmeiners ervoor dat AZ de drie punten in eigen huis hield.

Daardoor houdt de ploeg van trainer John van den Brom Feyenoord in zicht. De Rotterdammers, die zondag met 4-0 van FC Emmen wonnen, hebben drie punten voorsprong in de strijd om de derde plek.

De thuiszege is een opsteker voor AZ, dat donderdag in de halve finale van de TOTO KNVB-beker na strafschoppen verloor van Willem II en vorig weekend tegen de Tilburgers het eerste puntenverlies (2-1) na de winterstop leed.

Fortuna Sittard verloor voor de vierde keer in zes duels in 2019. De formatie van hoofdtrainer René Eijer moet in de resterende tien wedstrijden nog vol aan de bak om degradatie te vermijden. De voorsprong op Emmen, dat zestiende staat, bedraagt slechts twee punten.

Guus Til juicht na de 2-2. (Foto: ProShots)

Til belangrijk met goal en assist

Halverwege de eerste helft kwam AZ op voorsprong uit een strafschop, die werd gegeven nadat Thomas Ouwejan werd gevloerd door doelman Alexei Koselev. Koopmeiners schoot vanaf 11 meter zwak in, maar had geluk dat de bal via de voet van Koselev over de lijn rolde.

Tien minuten later kwam Fortuna op gelijke hoogte toen Lamprou van dichtbij binnenkopte. De Limburgers gingen zelfs rusten met een 1-2-voorsprong. Spits Novakovich schoot van een meter of 20 raak in de benedenhoek.

Kort na rust zorgde Til voor de gelijkmaker. De middenvelder verlengde een voorzet van Ouwejan in de verre hoek. Het was de vierde opeenvolgende Eredivisie-wedstrijd waarin Til tot scoren kwam.

Een kwartier na rust ontsnapte Til aan de buitenspelval van Fortuna. Hij legde breed op Idrissi, die de bal in het lege doel schoof: 3-2. Koopmeiners gaf Fortuna een kwartier voor tijd de nekslag. Hij volleerde binnen in de rebound nadat Idrissi de bal op de lat schoot.

Bekijk de stand en de uitslagen in de Eredivisie