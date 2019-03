FC Groningen en sc Heerenveen hebben zondag goede zaken gedaan in de jacht op een ticket in de play-offs om Europees voetbal. Groningen klopte VVV-Venlo met 3-2, terwijl Heerenveen thuis met 4-2 te sterk was voor bekerfinalist Willem II.

Groningen staat door de zege achtste met 31 punten. Dat is één punt meer dan sc Heerenveen dat negende staat. VVV heeft weer één punt minder dan de Friezen, terwijl Willem II met 28 punten de nummer elf is.

Voor Groningen scoorde Mimoun Mahi twee keer vanaf 11 meter. Iliass Bel Hassani verzorgde de derde Groningse treffer. Danny Post en Peniel Mlapa scoorden voor VVV, waar Moreno Rutten in de eerste helft rood kreeg. Ook Groningen beëindigde het duel met tien man na rood voor Ritsu Doan.

Heerenveen leek tegen Willem II een eenvoudige middag te beleven. De Friezen stonden stonden bij rust met 3-0 voor, na treffers van Michel Vlap en twee van Sam Lammers.

De gasten kwamen via Aleksander Isak en Vangelis Pavlidis na een uur spelen terug tot 3-2. Willem II'er Thomas Meissner kreeg daarna echter rood, waarna Heerenveen via Ben Rienstra de zege binnenhaalde.

VVV-aanvoerder Danny Post baalt na een Groningse treffer. (Foto: ProShots)

Groningen dankzij strafschoppen langs VVV

Post opende in het Hitachi Capital Mobility Stadion in Groningen op fraaie wijze de score. De middenvelder van VVV volleerde raak uit een hoekschop, die onnodig was weggegeven door Julian Chabot.

Mahi zorgde al snel voor de gelijkmaker door raak te schieten uit een strafschop (hands Peter van Ooijen). Nadat Rutten eruit was gestuurd - de verdediger kreeg rood op aanraden van de VAR - mocht de spits nogmaals uithalen vanaf 11 meter. Ook nu was het raak.

Mlapa, die bij de tweede strafschop de fout in was gegaan, herstelde zijn fout vlak na rust. De spits strafte een verdedigingsfout af en herstelde zo verrassend het evenwicht.

VVV kon de 2-2 echter niet vasthouden. Bel Hassani besliste het duel met nog een half uur te spelen, door de bal van zo'n 25 meter afstand fraai in de rechterhoek te schieten. Het werd nog even spannend na de rode kaart van Doan, maar Groningen hield stand.

Michel Vlap zette Heerenveen al vroeg op voorsprong. (Foto: ProShots)

Heerenveen geeft royale voorsprong bijna uit handen

Heerenveen startte uitstekend tegen Willem II, dat donderdag ten koste van AZ de bekerfinale bereikte. De thuisploeg nam al na vier minuten de leiding. Lammers sprintte aan de rechterkant basisdebutant Victor van den Bogert eruit en legde voor op Vlap. Die passeerde Timon Wellenreuther met een fraaie stift.

De Duitse doelman was na tien minuten voor de tweede keer geklopt. Waar hij in de bekerwedstrijd tegen AZ nog drie strafschoppen redde, was hij nu kansloos op de inzet van Lammers.

De spits tekende nog voor rust voor zijn tweede doelpunt, al mocht hij de VAR daarvoor dankbaar zijn. Zijn doelpunt werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar op de beelden was te zien dat hij op gelijke hoogte met de verdediging stond.

Willem II kwam na rust sterk terug. Isak, die eerder al de paal had geraakt met een hakje, strafte matig uitverdedigen van Kik Pierie af. Vlak daarna bracht Pavlidis de spanning volledig terug. Hij schoof de bal binnen, nadat Isak de bal had breedgelegd.

Een rode kaart van Meissner halverwege de tweede helft kwam de Tilburgse bekerfinalist echter duur te staan. De Duitser gaf Lammers een tik tegen de hak en kon vertrekken. Daniel Crowley was echter nog dicht bij de 3-3, maar hij raakte de paal. Rienstra was in blessuretijd wel trefzeker.

Arbiter Martin van den Kerkhof had de VAR geregeld nodig. (Foto: ProShots)

