Ajax krijgt dinsdag in het cruciale Champions League-duel met Real Madrid te maken met de Duitse scheidsrechter Felix Brych. Arbiter Danny Makkelie reist af naar Duitsland voor Borussia Dortmund-Tottenham Hotspur.

De 43-jarige Brych geldt al jaren als een van de topscheidsrechters in Europa. In 2015 leidde hij de finale van de Champions League en twee jaar eerder floot hij de eindstrijd in de Europa League.

Brych staat voor zijn derde Champions League-duel van het seizoen. In de groepsfase had hij de leiding over Valencia-Juventus en Manchester United-Young Boys.

Ajax speelde één keer eerder een wedstrijd waarin Brych de leiding had. Dat was op 28 september 2010, toen de Amsterdammers in de groepsfase van de Champions League thuis met 1-1 gelijkspeelden tegen AC Milan.

In Estadio Santiago Bernabéu staat Ajax voor de zware opdracht om de 1-2-nederlaag van tweeënhalve week geleden goed te maken.

Makkelie leidt vijfde CL-duel van seizoen

In Dortmund staat de 36-jarige Makkelie voor zijn vijfde Champions League-duel van het seizoen. Hij floot eerder Club Brugge-Dortmund, Olympique Lyon-Hoffenheim, CSKA Moskou-Viktoria Plzen en AS Roma-FC Porto.

Makkelie wordt in het Signal Iduna Park geassisteerd door grensrechters Mario Diks en Hessel Steegstra. Kevin Blom is de vierde man en Pol van Boekel fungeert als VAR.

Tottenham is hard op weg naar de kwartfinales van de Champions League, want het heenduel in eigen huis eindigde vorige maand in een 3-0-overwinning. Bovendien verkeert Dortmund uit vorm.

