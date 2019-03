Bayern München-coach Niko Kovac is zeer te spreken over de huidige prestaties van zijn ploeg. 'Der Rekordmeister' nestelde zich zaterdag naast Borussia Dortmund aan kop van de Bundesliga.

Dortmund zit in een mindere fase en ging vrijdag met 2-1 onderuit bij FC Augsburg. Een dag later maakte concurrent Bayern wél indruk door met 1-5 te winnen bij Borussia Mönchengladbach, dat naar de vierde plek zakte.

"Dit was onze beste wedstrijd van het seizoen in de Bundesliga. Ik ben heel blij met de manier waarop we speelden, al hadden we wel één of twee keer vaker kunnen scoren", zei Kovac na het duel in Borussia-Park.

"Alles ligt nu weer open. Het kampioenschap is nog wel ver weg, want er wachten nog veel zware wedstrijden, maar we zitten vol motivatie om te slagen."

Zowel Dortmund als Bayern heeft 54 punten uit 24 wedstrijden. 'BVB' blijft de rivaal uit München op doelsaldo nog nipt voor: +31 om +29.

Niko Kovac in een onderonsje met Bayern München-middenvelder Thiago. (Foto: ProShots)

Bayern wacht belangrijke weken

Bayern, in Gladbach nog altijd zonder de geblesseerde Arjen Robben, won de Duitse topper zaterdag door doelpunten van Robert Lewandowski (2), Javi Martínez, Thomas Müller en Serge Gnabry.

Kovac zag dat het vertrouwen bij 'Der Rekordmeister' zich opnieuw uitbetaalde. "Mijn ploeg doet het momenteel heel goed. Er heerst een prima sfeer en we gaan er vol voor."

In de volgende speelronde speelt Bayern thuis tegen VfL Wolfsburg en vier dagen later komt Liverpool naar München voor de return in de achtste finales van de Champions League. Over een maand staat Bayern-Dortmund op het programma.

