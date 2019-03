Sergio Ramos beseft dat waarschijnlijk alleen de Champions League het seizoen van Real Madrid nog kan redden. 'De Koninklijke' verloor zaterdag met 0-1 van FC Barcelona, waardoor de landstitel ver weg is.

Ajax is dinsdag de volgende tegenstander in Estadio Santiago Bernabéu. Real verdedigt in de return van de achtste finales van de Champions League de 1-2-zege uit de heenwedstrijd.

"Dinsdag wacht ons weer een soort finale in de Champions League tegen Ajax. We hebben in die competitie de kans ons seizoen kleur te geven", aldus aanvoerder Ramos na de tweede nederlaag tegen Barcelona in drie dagen.

De achterstand op de rivaal in La Liga is al twaalf punten. "Het is jammer dat de afstand zo groot is, de titel is nu buiten bereik, maar we blijven vechten."

De 32-jarige Ramos heeft wel alle vertrouwen in de confrontatie met Ajax van dinsdag. "In fysiek opzicht zijn we klaar voor Ajax. We zullen strijd moeten leveren. We waren het liefst met een overwinning op Barcelona de wedstrijd ingegaan, maar helaas."

Sergio Ramos kreeg het tijdens Real Madrid-Barcelona aan de stok met Lionel Messi. (Foto: ANP)

'Opstootje met Messi stelde niets voor'

Tijdens de eerste helft van de 'Clásico' was Ramos betrokken bij een opstootje met Lionel Messi. Hij deelde de sterspeler van Barcelona een tik uit bij een duel, waarna de Argentijn woedend verhaal kwam halen.

De spelers stonden met de hoofden tegen elkaar. "Ach, het was niets noemenswaardigs. Een klein opstootje en hij kon het slecht hebben. Het stelde niets voor", bagatelliseerde Ramos.

De aanvoerder van de Madrilenen zal dinsdag ontbreken tegen Ajax, want hij pakte tijdens het heenduel in de Johan Cruijff ArenA geel en is geschorst. De UEFA achtte bewezen dat hij die kaart opzettelijk incasseerde en schorste de Spanjaard een extra duel.

Trainer Santiago Solari zag Real Madrid voor de tweede keer in drie dagen verliezen van Barcelona. (Foto: ANP)

Solari: 'Gaan vol voor Champions League'

Ook Real-coach Santiago Solari besefte dat de wedstrijd tegen Ajax extra belangrijk is door de nederlaag tegen Barcelona. "We moeten kijken naar wat beter kan en zullen niet opgeven. We gaan vol voor de Champions League", zei hij.

"We hebben tegen Barcelona alles geprobeerd en niet opgegeven. We deden wat we moesten doen, maar scoorden niet. Dat had wel gekund."

Het duel met Ajax in de Champions League wordt voor Real de derde wedstrijd in zes dagen. De aftrap is dinsdag om 21.00 uur.

