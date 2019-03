Coach Mark van Bommel en aanvoerder Luuk de Jong zijn blij en opgelucht dat PSV zaterdag na drie gelijke spelen op rij weer eens won in de Eredivisie. De koploper was met 0-2 te sterk voor Excelsior.

PSV was dominant in het Van Donge & De Roo Stadion en kwam eigenlijk geen moment in de problemen. Steven Bergwijn scoorde zowel voor als na rust namens de Eindhovenaren, die de eerste uitzege van 2019 boekten.

"Ik vond het niet slecht. In de eindfase hadden we meer mogelijkheden om kansen te creëren. Dat hebben we niet goed gedaan", aldus Van Bommel bij FOX Sports. De trainer wilde niet zeggen of de winst betekent dat PSV uit een dip is.

"We zijn na drie gelijke spelen niet in de situatie om hard van stapel te lopen. Dit was een degelijke overwinning, zonder echt spectaculair voetbal. We hadden wel meer afstand moeten nemen."

De spelers van PSV vieren de overwinning op Excelsior met de meegereisde fans. (Foto: ProShots)

Van Bommel looft Sadílek en Ihattaren

Van Bommel gaf de negentienjarige Michal Sadílek en de zeventienjarige Mohammed Ihattaren een basisplaats tegen Excelsior. Beide middenvelders haalden een goed niveau in Rotterdam.

"Sadílek was vorig jaar mijn aanvoerder bij Onder 19 en toen speelde hij ook zo. Bij Jong PSV ook. Hij is een heel onverstoorbare jongen, die altijd zijn niveau haalt, hard werkt en slim is. Hij is heel allround", aldus een lovende Van Bommel.

De voormalig middenvelder was ook blij met het spel van de jonge Ihattaren, die in de voorbije weken al indruk maakte als invaller.

"Hij is een heel functionele voetballer, waar je als liefhebber graag naar kijkt. Dit was de vijfde keer dat hij meedeed en hij is net zeventien jaar geworden. Ga er dan maar eens staan."

Luuk de Jong na de wedstrijd in het Van Donge & De Roo Stadion. (Foto: ProShots)

De Jong: 'Dit moeten we vaker laten zien'

Aanvoerder Luuk de Jong sprak woorden van gelijke strekking na de overwinning in Kralingen. "Het was gewoon degelijk", zei de 28-jarige spits.

"We hebben geen gekke dingen gedaan, dominant gespeeld en bijna geen kansen weggegeven. In de eerste helft hadden we wat slordige passjes, maar waren we wel balvast. Dan maak je het een tegenstander moeilijk om aan de bal te komen."

De Jong zag dat PSV beter voor de dag kwam dan tegen FC Utrecht, sc Heerenveen en Feyenoord, de tegenstanders waartegen de Eredivisie-koploper achtereenvolgens gelijkspeelde.

"De afgelopen wedstrijden zaten er fases tussen waarin we slordig waren en snel de bal kwijt waren. Dan kan een tegenstander in de wedstrijd groeien. Excelsior heeft vandaag geen moment het idee gehad dat er iets te halen viel. Dit moeten we meer kunnen laten zien."

PSV heeft vijf punten voorsprong op Ajax, dat dit weekend niet in actie komt en dus een wedstrijd minder gespeeld heeft. Zaterdag staan de Eindhovenaren in het eigen Philips Stadion tegenover hekkensluiter NAC Breda.

