FC Utrecht heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan in de subtop van de Eredivisie. De Domstedelingen zegevierden met 1-5 bij Heracles en passeerden de Almeloërs op de ranglijst. Later op de avond won Vitesse thuis met 4-1 van NAC Breda.

Bij Heracles tegen FC Utrecht opende Sander van de Streek al na negen minuten de score. Met een handige intikker zette hij de bezoekers op 0-1 in het Polman Stadion.

Vlak voor rust kreeg Heracles nog een tegenvaller te verwerken, aangezien Jesper Drost een directe rode kaart kreeg nadat hij met gestrekt been inkwam op Sean Klaiber.

Vijf minuten na rust leek de wedstrijd beslist nadat Utrecht er 0-2 van maakte via Willem Janssen. De aanvoerder werkte van dichtbij met zijn hoofd binnen, vlak nadat Michiel Kramer de bal uit de corner had doorgekopt.

Gustafson benutte namens FC Utrecht een strafschop. (Foto: ANP)

Tweede zege pas voor FC Utrecht in 2019

Verrassend genoeg maakte Heracles tien minuten later de aansluitingstreffer via Adrian Dalmau (kopbal in de bovenhoek), maar spits Gyrano Kerk vergrootte de marge vlak daarna weer naar twee door binnen te schieten na een counter.

In de slotfase liep Utrecht zelfs nog verder weg bij de tien van Heracles dankzij twee strafschoppen, waarvan de laatste werd gegeven na ingrijpen van de VAR. Simon Gustafson tekende tien minuten voor tijd voor de 1-4 en in de 86e minuut was het Bazoer die geen fout maakte van 11 meter.

Voor FC Utrecht is het pas de tweede zege dit kalenderjaar. De ploeg van trainer Dick Advocaat staat nu zesde met 36 punten, 1 meer dan Heracles. De Almeloërs waren de laatste weken nog te sterk voor Ajax (1-0), Fortuna Sittard (6-0) en VVV-Venlo (0-1).

De vier doelpuntenmakers van Vitesse tegen NAC. (Foto: ProShots)

Vitesse boekt derde zege op rij

De 4-1-overwinning op NAC Breda was de derde zege op rij voor Vitesse, dat vijfde staat en nummer vier AZ tot een punt genaderd is. De Alkmaarders spelen zondag nog wel thuis tegen Fortuna Sittard.

NAC zit door de nederlaag nog dieper in de problemen. De achterstand van de hekkensluiter op nummer zeventien De Graafschap, die vrijdag met 1-1 gelijkspeelde tegen ADO Den Haag, is opgelopen tot vijf punten.

De avond in De GelreDome begon nog hoopvol voor NAC. Hoewel Vitesse sterker was kwamen de bezoekers namelijk in de 29e minuut op voorsprong.

Mitchell Te Vrede vond Giovanni Korte in de omschakeling en die schoot via de voet van Vitesse-verdediger Jake Clarke-Salter raak.

0-1 was ook de ruststand, maar in het begin van de tweede helft werd het wel weer gelijk. Alexander Büttner zette voor en Thomas Buitink tikte de verdiende 1-1 binnen. Het was de eerste Eredivisie-treffer van de achttienjarige Buitink.

Maikel van der Werff maakte de 2-1 voor Vitesse. (Foto: ProShots)

Treffer Doekhi afgekeurd na inmenging VAR

NAC was daarna dicht bij de 1-2. De kopbal van Daan Klomp eindigde op de lat en Te Vrede kreeg de rebound er ook niet in. Namens Vitesse kopte Danilho Doekhi wel raak, maar zijn goal werd na inmenging van de VAR afgekeurd omdat de bal even daarvoor de achterlijn was gepasseerd.

Mede daardoor leek NAC op weg naar een punt, maar dertien minuten voor tijd viel de 2-1 alsnog. Maikel van der Werff tikte op het randje van buitenspel bij de tweede paal binnen, na een afgemeten vrije trap van Martin Ödegaard.

Vitesse liep daarna nog verder uit. Büttner maakte er 3-1 van, na een misverstand bij NAC achterin, en Matús Bero bepaalde de eindstand op 4-1.

Twee minuten voor tijd kreeg Klomp nog zijn tweede gele kaart, waardoor NAC de wedstrijd met tien spelers eindigde.

