Manchester City heeft zaterdag dankzij een 0-1-zege op Bournemouth de koppositie in de Premier League in ieder geval voor één dag heroverd. Manchester United boekte bij het competitiedebuut van Tahith Chong een moeizame 3-2-zege op Southampton en de derby tussen Tottenham Hotspur en Arsenal eindigde in 1-1.

Manchester City kreeg tegen Bournemouth vlak voor rust een flinke domper te verwerken. Kevin De Bruyne, die dit seizoen veelvuldig wordt geplaagd door blessures, verstapte zich en kon niet verder.

Vroeg in de tweede helft leek het ook mis te gaan voor Nathan Aké na een harde botsing met City-doelman Ederson. Na een blessurebehandeling kon de Oranje-international toch verder.

City had de nodige moeite om tot scoren te komen tegen Bournemouth, maar tien minuten na rust was het wel raak. Na goed voorbereidend werk van David Silva schoof Riyad Mahrez de bal binnen. Sergio Aguero zorgde in de slotfase bijna voor de 0-2, maar zijn schot belandde op de lat.

Door de overwinning neemt City de koppositie in ieder geval tijdelijk over van Liverpool. De regerend landskampioen heeft twee punten meer dan 'The Reds', die zondag op Goodison Park de 'Merseyside-derby' tegen Everton spelen.

De spelers van Manchester United vieren de winnende treffer van Romelu Lukaku. (Foto: ProShots)

United heeft het bijzonder lastig met Southampton

Op Old Trafford kwam Manchester United na een klein half uur op achterstand tegen Southampton door een prachtig afstandsschot van Yan Valery.

In het eerste kwartier na rust boog de thuisploeg de achterstand via treffers van Andreas Pereira (afstandsschot) en Romelu Lukaku (schot) om in een voorsprong. James Ward-Prowse herstelde het evenwicht een kwartier voor tijd uit een vrije trap.

United leek op puntenverlies af te stevenen, maar in de slotfase bezorgde Lukaku zijn ploeg met een schot van de rand van het zestienmetergebied toch nog de winst. Diep in blessuretijd miste Paul Pogba een penalty voor de formatie van coach Ole Gunnar Solskjaer.

Kort daarna mocht Chong nog invallen bij United. De negentienjarige Nederlandse aanvaller maakte daarmee zijn eerste speelminuten in de Premier League.

Bij Tottenham Hotspur-Arsenal ging het er behoorlijk stevig aan toe. (Foto: ProShots)

Arsenal staat lange tijd op voorsprong tegen Tottenham

Op Wembley stond Arsenal lange tijd op voorsprong tegen de 'Spurs' door een doelpunt van Aaron Ramsey. Tottenham, dat een groot deel van de wedstrijd de betere ploeg was, kwam in de slotfase op 1-1 door een strafschop van Harry Kane.

Aan de gelijkmaker zat een luchtje, want Kane stond buitenspel toen Arsenal-verdediger Shkodran Mustafi een overtreding op hem beging. Dat werd echter niet geconstateerd door de grensrechter en in de Premier League wordt pas vanaf volgend seizoen gebruikgemaakt van de VAR.

In de slotminuten leek Arsenal alsnog te winnen toen ook de ploeg van manager Unai Emery een dubieuze penalty kreeg. Pierre-Emerick Aubameyang miste echter vanaf 11 meter. Arsenal eindigde het duel met tien man, want in de extra tijd kreeg Lucas Torreira een rode kaart voor een harde charge.

Zowel Tottenham als Arsenal schiet niet heel veel op met het gelijkspel. De thuisploeg blijft derde en heeft nu 61 punten en 'The Gunners' geven op de vierde plek vier punten toe.

De fans van Tottenham Hotspur gaan uit hun dak nadat doelman Hugo Lloris de strafschop van Pierre-Emerick Aubameyang heeft gestopt. (Foto: ProShots)

Brighton boekt eerste competitiezege in 2019

Davy Pröpper boekte met Brighton & Hove Albion de eerste competitiezege van dit kalenderjaar. 'The Seagulls' versloegen op eigen veld hekkensluiter Huddersfield Town met 1-0 dankzij een goal van Florin Andone.

Pröpper deed de hele wedstrijd mee bij Brighton, waar Jürgen Locadia ontbrak. Bij Huddersfield maakten Terence Kongolo en Juninho Bacuna beiden de negentig minuten vol.

Patrick van Aanholt won met Crystal Palace bij Burnley: 1-3. Phillip Bardsley (eigen doelpunt), Michy Batshuayi en Wilfried Zaha scoorden namens Palace en Ashley Barnes redde de eer in de slotfase namens de thuisploeg.

In het Molineux Stadium was Wolverhampton Wanderers met 2-0 te sterk voor Cardiff City dankzij treffers van Diogo Jota en Raúl Jiménez. 'The Wolves' nemen de zevende plaats in op de ranglijst.

