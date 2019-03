ADO Den Haag-trainer Alfons Groenendijk baalt stevig van het 1-1-gelijkspel van vrijdag bij De Graafschap. De Leidenaar vindt dat zijn ploeg hoe dan ook had moeten winnen in Doetinchem.

Vooral voor rust was ADO de betere ploeg. De Hagenaars kregen veel kansen, maar leidden bij rust slechts met 0-1 door een doelpunt van Sheraldo Becker. Diep in de tweede helft maakte Youssef El Jebli gelijk.

"Ons plan werkte prima. We hebben in de eerste helft wel vijf opgelegde kansen gehad, maar helaas was het maar 0-1 bij rust, terwijl de wedstrijd al gespeeld had moeten zijn", aldus Groenendijk bij FOX Sports.

"Daar ben ik het meest teleurgesteld over. Dat we het niet vroegtijdig hebben afgemaakt. Als het maar 0-1 is, weet je dat De Graafschap in de tweede helft nog opportunistischer gaat spelen."

De coach baalde ervan dat zijn ploeg na rust niet scherp was. "We stonden bij een vrije trap te 'snurken' en toen lag de gelijkmaker erin. Ik ben eigenlijk nog nooit zo doodziek geweest van een gelijkspel."

Youssef El Jebli maakte in de slotfase de gelijkmaker namens De Graafschap. (Foto: ProShots)

De Jong baalt van 'schijterig' De Graafschap

De Graafschap-trainer Henk de Jong was meer tevreden over het gelijkspel, al was de voormalige coach van Cambuur ook kritisch op het spel van zijn ploeg op De Vijverberg.

"We mogen blij zijn met een punt. Zeker in de eerste helft had ADO de uitslag groter moeten maken. Ze hebben de kansen ervoor gehad en we hadden het zeer lastig met ze", zei hij.

"ADO deed het uitstekend, maar ik vond ook dat we schijterig waren. Er waren momenten waarop we ruimte kregen om te voetballen, maar ik zag na een paar minuten al dat het wat angstig was. We moeten met opgeheven hoofd spelen."

Zowel ADO als De Graafschap schoot niet veel op met het gelijkspel. De Hagenaars staan elfde met 29 punten en de Doetinchemmers bezetten met 22 punten de voorlaatste plaats.

