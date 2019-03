Het Eredivisie-duel tussen De Graafschap en ADO Den Haag heeft vrijdag geen winnaar opgeleverd. In Doetinchem werd het 1-1.

Sheraldo Becker was na ruim een half uur trefzeker voor ADO, dat lange tijd de betere ploeg was op De Vijverberg. In de slotfase redde Youssef El Jebli een punt namens de thuisploeg.

ADO kon eerder dit kalenderjaar buiten Den Haag al niet winnen van NAC Breda (1-1) en FC Emmen (3-2) en heeft nu 29 punten uit 24 wedstrijden. De club staat daarmee voorlopig elfde in de Eredivisie.

Coach Henk de Jong had in 2019 al drie keer gewonnen met De Graafschap, maar de situatie van 'De Superboeren' blijft zorgelijk. Met 22 punten wordt nog steeds alleen NAC Breda voorgebleven op de ranglijst.

Vooral tijdens de eerste helft had ADO veel kansen in Doetinchem. (Foto: ProShots)

Voor rust volop kansen voor ADO

ADO was in de eerste helft de betere ploeg in Doetinchem. Coach Alfons Groenendijk zag zijn ploeg in de openingsfase kansen creëren, die niet werden benut door Nasser El Khayati, Lex Immers en Becker.

De Graafschap stichtte amper gevaar, al was debutant Nabil Bahoui wel kansrijk met een schot. De beste kansen bleven voor ADO, maar ook Tomás Necid en Giovanni Troupée kregen de bal er niet in.

Uiteindelijk was het Becker die na ruim een half uur toch afrondde op aangeven van El Khayati. Nog voor rust incasseerde De Graafschap nog twee tegenvallers, want zowel aanvaller Charlison Benschop als doelman Hidde Jurjus viel uit met een blessure.

Youssef El Jebli maakte in de slotfase de gelijkmaker namens De Graafschap. (Foto: ProShots)

El Jebli scoort in matige tweede helft

Na rust viel er een stuk minder te genieten. De Graafschap was na ruim tien minuten via Azor Matusiwa dicht bij de gelijkmaker, maar ADO-keeper Robert Zwinkels redde.

Meer hoogtepunten bleven lang uit, maar tien minuten voor tijd werd het toch gelijk. Danny Bakker raakte de lat voor ADO en in de tegenstoot schoot El Jebli snoeihard raak. De Graafschap zette nog even aan, maar de winnende treffer zat er niet meer in.

