Atlanta United-coach Frank de Boer is lovend over zijn ploeg na het bereiken van de kwartfinales van de CONCACAF Champions League. De Amerikaanse formatie won het tweeluik met Club Sport Herediano uit Costa Rica.

"Vorige week reageerden we op de verkeerde manier op het tegendoelpunt. We speelden te veel vanuit de emotie", analyseerde De Boer vrijdag op de website van de Major League Soccer na de return tegen Herediano.

De Nederlandse trainer zag Atlanta vorige week bij zijn debuut tegen een verrassende 3-1-nederlaag aanlopen. 'The Five Stripes' herstelden zich in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) met een 4-0-zege.

"We hebben de beelden teruggekeken en ook enkele kleine wijzigingen aangebracht in onze manier van spelen. Dat is fantastisch uitgevoerd", complimenteerde De Boer zijn spelers.

"Als we vanuit de emotie spelen, rennen we alle kanten op. Als we de bal verliezen, dan worden de ruimtes te groot. Vandaag ging het veel beter. We kregen ook bijna geen kansen tegen. Dat is fantastisch."

De spelers van Atlanta United vieren de overwinning op Club Sport Herediano. (Foto: VI Images)

'We moesten hen dwingen tot het maken van fouten'

Atlanta stond in de return al na negen minuten met 2-0 voor dankzij doelpunten van Josef Martínez en Julian Gressel. Na rust vond Martínez voor de tweede keer het doel en bepaalde Leandro González de eindstand.

"Natuurlijk begonnen we deze wedstrijd heel anders dan die van vorige week. We moesten hen dwingen tot het maken van fouten en moesten daarom hoger druk zetten", aldus De Boer. "Voorafgaand aan de wedstrijd zeiden we tegen elkaar dat we na afloop in ieder geval moesten kunnen zeggen dat we alles hebben gegeven."

Voor een plek in de halve finales van de Noord-Amerikaanse Champions League neemt de ploeg van De Boer het op tegen het Mexicaanse Monterrey. De heenwedstrijd is op 6 maart en de return staat een week later op het programma.

Atlanta United begint zondag (lokale tijd) eerst nog aan het nieuwe seizoen in de MLS met een uitwedstrijd tegen D.C. United. Atlanta pakte vorig seizoen de titel in de Noord-Amerikaanse competitie door de Portland Timbers te verslaan.