Mark van Bommel baalt ervan dat koploper PSV de laatste weken veel kritiek krijgt. De trainer van de Eindhovenaren vindt dat de koploper van de Eredivisie te hard wordt aangepakt in de media.

PSV liet in de laatste drie competitieduels punten liggen en won sinds de jaarwisseling al vier keer niet. De ploeg van Van Bommel speelt minder overtuigend dan voor de winterstop en zag de voorsprong op Ajax slinken tot twee punten.

"Het team zit niet vast, de resultaten zitten vast. Het is niet zo dat we overhoop gespeeld worden", zei Van Bommel vrijdag tijdens zijn perspraatje richting het uitduel met Excelsior van zaterdag.

"Als er kritiek is die wordt onderbouwd met argumenten, neem ik dat direct aan. Maar zo links en rechts wordt ook geroepen dat het slecht is. Of dat we er niet alles aan doen. Kritiek om de kritiek. Daar ben ik het mee oneens."

Mark van Bommel tijdens zijn persconferentie van vorige week in aanloop naar de topper tegen Feyenoord. (Foto: ProShots)

'Het oogt wat minder spectaculair'

Volgens Van Bommel is er niet veel veranderd bij PSV. "De tegendoelpunten vielen uit een corner, een counter en uit een aantal momenten dat we niet op stonden te letten. Dat gebeurde voorheen ook, maar nu gaan de kansen er direct in", aldus de Limburger.

"Het probleem is dat we daardoor in de achtervolging moeten. Dan ga je vaak wat geforceerder voetballen en lijkt het minder. Het oogt niet meer zo spectaculair als voor de winter."

Jongelingen Mohammed Ihattaren en Cody Gakpo maken wél indruk bij PSV. Van Bommel sluit niet uit dat beide spelers binnenkort in de basis mogen beginnen. "Dat kan. Ik twijfel altijd over de opstelling", zei de coach. "Dat heb ik vaker gezegd. Alle jongens die erin komen, geven het elftal wat extra's. We maken op basis van de tegenstander de afweging wat voor PSV het beste is."

Excelsior-PSV begint zaterdag om 19.45 uur in het Van Donge & De Roo Stadion. Concurrent Ajax speelt komend weekend niet, want het thuisduel met PEC Zwolle werd door de KNVB naar 13 maart verplaatst.

