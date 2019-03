Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst heeft het vrijdag opgenomen voor Martin van Geel. Een deel van de supporters riep woensdag bij de 0-3-bekernederlaag tegen Ajax met spreekkoren om het vertrek van de technisch directeur.

"Ik voel met Martin mee, het is niet prettig als alle pijlen op je gericht worden tijdens een wedstrijd", zei Van Bronckhorst op een persconferentie.

De trainer zei het "heel jammer" te vinden dat de supporters zich tegen Van Geel keerden. "Ik weet hoeveel energie en tijd hij in de club stopt. Ik heb goed en veel met hem samengewerkt."

Na woensdag is het vrijwel zeker dat Feyenoord het seizoen zonder grote prijs afsluit. In de competitie hebben de Rotterdammers vijftien punten achterstand op koploper PSV en dertien op Ajax.

'Supporters zijn vrij zich te uiten'

Feyenoord werd aan het begin van het seizoen op beschamende wijze uitgeschakeld in de voorronde van de Europa League door het Slowaakse AS Trencín (4-0 en 1-1). Met de Johan Cruijff Schaal (0-0 tegen PSV, winst na strafschoppen) werd er nog wel een kleine prijs gewonnen.

Van Bronckhorst kondigde in januari al aan dat hij aan het eind van dit seizoen vertrekt uit De Kuip. De manier waarop sommige supporters nu om het vertrek van Van Geel (sinds 2011 directeur bij Feyenoord) roepen, bevalt de trainer niet.

"Supporters zijn vrij om zich te uiten", stelt Van Bronckhorst. "Maar ik hoorde weer een aantal ernstige ziektes voorbij komen, dat vind ik heel spijtig."

"Wij weten hoe mooi en ondersteunend de fans kunnen zijn. Dat voel je zeker in de grote duels in het stadion. Het publiek kan ook heel hard en kritisch zijn, dat mag en hoort ook. Maar je moet mensen in hun waarde laten, geen nare ziektes gebruiken. Dat komt hard aan."

Pijntjes voor duel met Emmen

Voor Feyenoord staan er dit seizoen nog elf duels op het programma, waarbij de ploeg eigenlijk alleen nog met AZ om de derde plek strijdt. De nummers vier tot en met zeven spelen na afloop van de competitie in de play-offs om een Europees ticket.

Zondag speelt Feyenoord thuis tegen FC Emmen. "Er zijn een paar spelers met kleine pijntjes. Morgen bij de training gaan we kijken hoe iedereen ervoor staat en dan maken we keuzes voor de opstelling."

Volgens de trainer kreeg zijn ploeg een flinke mentale klap van de uitschakeling. "Bij iedereen is de teleurstelling groot. Maar je moet door, het seizoen gaat verder. Daar moeten we alle energie in stoppen, omdat wij Europees voetbal willen halen."

Feyenoord-FC Emmen begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van Jochem Kamphuis.

