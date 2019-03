Trainer John van den Brom baalt als een stekker dat hij zijn laatste seizoen bij AZ niet gaat afsluiten met een prijs. De Alkmaarders werden donderdagavond na penalty's door Willem II uitgeschakeld in de halve finales van de TOTO KNVB Beker.

"Je wil graag met iets tastbaars afscheid nemen en die droom is nu vervlogen. Dat is jammer voor iedereen bij AZ en ook voor mij persoonlijk", zei Van den Brom, die volgend seizoen trainer is van FC Utrecht, na het duel in Tilburg tegen FOX Sports.

"Het resultaat is natuurlijk teleurstellend en de manier waarop we gespeeld hebben ook. Alleen de eerste helft was goed, maar met name na rust en in de verlenging vergaten we te voetballen en waren we heel matig in balbezit."

Willem II en AZ waren veroordeeld tot strafschoppen in het Koning Willem II Stadion, omdat het na reguliere speeltijd én verlenging nog 1-1 stond. Calvin Stengs had de bezoekers in de eerste helft op voorsprong gebracht, maar Alexander Isak maakte in de 64e minuut gelijk.

Spelers en fans van Willem II zijn door het dolle heen. (Foto: ProShots)

'Penalty's zijn niet goed genomen'

In de beslissende penaltyserie trok Willem II verrassend eenvoudig aan het langste eind nadat AZ liefst vier van de vijf strafschoppen miste. Teun Koopmeiners, Guus Til en Ricardo van Rhijn stuitten op doelman Timon Wellenreuther en de beslissende strafschop van Björn Johnsen belandde op de paal.

Van den Brom baalt van de manier waarop zijn spelers de strafschoppen namen. "Je kunt na een penaltyserie altijd zeggen dat de keeper het goed heeft gedaan. Maar als hij drie ballen klemvast heeft, dan mag je ook zeggen dat de penalty's niet goed genomen zijn", aldus de 52-jarige coach.

"We hebben vaste penaltynemers en zij trainen er elke dag op, dus daar lag het niet aan. Het is doodzonde. Het seizoen gaat nu niet als een nachtkaars uit wat mij betreft, want we hebben nog veel om voor te spelen in de competitie. Daar moeten we nu volle bak voor gaan."

AZ, dat de laatste twee jaar wél de bekerfinale haalde en daarin onderuitging tegen Vitesse (2017) en Feyenoord (2018), kan zich zaterdag herstellen voor het verlies tegen Willem II. De ploeg van Van den Brom speelt dan in eigen huis tegen Fortuna Sittard.

