Frank de Boer is er in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) met Atlanta United toch in geslaagd de kwartfinales van de CONCACAF Champions League te bereiken. De Amerikaanse formatie won met 4-0 van Club Sport Herediano.

Daarmee maakte Atlanta United de nederlaag uit de heenwedstrijd ruimschoots goed. De Boer verloor vorige week bij zijn debuut voor 'The Five Stripes' verrassend met 3-1 van de ploeg uit Costa Rica.

Atlanta beleefde een droomstart in de return, want Josef Martínez tekende al binnen een minuut voor de openingstreffer. Slechts negen minuten daarna maakte Julian Gressel ook de tweede treffer in het Fifth Third Bank Stadium. Atlanta kon niet in het eigen Mercedes-Benz Stadium spelen vanwege een monstertruckevenement.

Martínez gooide het duel een kwartier na rust op slot en Leandro González Pirez tekende zeven minuten voor tijd ook nog voor de 4-0, waardoor Atlanta op overtuigende wijze de laatste acht bereikte.

Voor een plek in de halve finales van de Noord-Amerikaanse Champions League neemt de ploeg van De Boer het op tegen het Mexicaanse Monterrey. De heenwedstrijd is op 6 maart en de return staat een week later op het programma.

Atlanta United begint zondag (lokale tijd) eerst nog aan het nieuwe seizoen in de MLS met een uitwedstrijd tegen D.C. United. Atlanta pakte vorig seizoen de titel in de Noord-Amerikaanse competitie door de Portland Timbers te verslaan.

De spelers van Atlanta United zijn dolblij met de zege. (Foto: Getty Images)