Willem II-doelman Timon Wellenreuther ziet zichzelf niet als de held na het stoppen van drie penalty's in de gewonnen halve finale tegen AZ in de TOTO KNVB Beker.

"Of het een kwaliteit is? Ik denk dat het vooral geluk is en vandaag zit het mee", zei Wellenreuther donderdagavond na de overwinning op AZ bij FOX Sports.

In de strafschoppenserie stopte de Duitse keeper liefst drie penalty's. De Alkmaarders raakten ook eenmaal de paal, terwijl de Tilburgers twee keer tot scoren kwamen en de reeks met 2-1 wonnen.

"We hadden een goed plan. Ik zat in iedere hoek", vertelde Wellenreuther. "We hadden de eerste twee spelers geanalyseerd en ik wist waar ze zouden schieten. Bij de andere twee spelers keek ik naar hun benen en zag ik het goed."

Wellenreuther stopt een van de strafschoppen van AZ. (Foto: ProShots)

'Deze supporters verdienen een finale'

Willem II-aanvoerder Jordens Peters was vooral lovend over de supporters van de Tilburgse club. "Dit is echt geweldig", jubelde hij na het gewonnen duel met AZ.

"Het is geweldig wat de supporters in de voorbereiding hebben gedaan en hoe ze ons 120 minuten lang hebben gesteund", aldus de verdediger. "Deze supporters verdienen een finale."

AZ kwam halverwege de eerste helft wel op voorsprong, maar na ruim een uur spelen zorgde Alexander Isak voor de gelijkmaker. In het vervolg van de reguliere speeltijd en in de verlenging werd er niet meer gescoord.

De supporters van Willem II vieren de bekertriomf met de spelers. (Foto: ProShots)

'We hebben als kerels gespeeld'

"Dit is een unieke avond voor de club en het is uniek om de finale te bereiken", realiseerde Peters zich. "We hebben als kerels gespeeld."

Willem II bereikte voor het eerst sinds 2005 de bekerfinale. Toen gingen de 'Tricolores' met 0-4 onderuit tegen PSV.

In de finale neemt Willem II het op 5 mei in De Kuip op tegen Ajax, dat woensdagavond in de andere halve eindstrijd met 0-3 te sterk was voor Feyenoord.

Bekijk het programma en de uitslagen in de KNVB-beker