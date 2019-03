Willem II is op 5 mei de tegenstander van Ajax in de finale van de KNVB-beker. De Tilburgers waren donderdag in de halve eindstrijd in een bizarre penaltyreeks te sterk voor AZ. Na 120 minuten stond er 1-1 op het scorebord in Tilburg.

Van de negen penalty's in de via het ABBA-systeem genomen serie werden er slechts drie benut. Keeper Timon Wellenreuther ontpopte zich tot de held van Willem II door slechts een van de vijf strafschoppen van AZ door te laten.

De avond begon nog goed voor de Alkmaarders, die halverwege de eerste helft op voorsprong kwamen dankzij een prachtige treffer van Calvin Stengs. Op aangeven van de sterk ingevallen Vangelis Pavlidis bracht Alexander Isak de thuisploeg na rust langszij.

In de verlenging was Willem II met een schot van invaller Kristofer Kristinsson op de paal dicht bij de overwinning, maar uiteindelijk moesten penalty's uitkomst bieden. Daarin won de ploeg van trainer Adrie Koster met 2-1, omdat alleen Freek Heerkens, Isak (Willem II) en Oussama Idrissi (AZ) het net wisten te vinden.

Het is voor het eerst sinds 2005 dat Willem II de bekerfinale bereikt. Veertien jaar geleden werd daarin door de huidige nummer tien van de Eredivisie kansloos met 4-0 verloren van PSV. AZ had na verloren finales tegen Vitesse (2017, 2-0) en Feyenoord (2018, 3-0) voor het derde jaar op rij de eindstrijd kunnen halen, maar Wellenreuther stond een 'hattrick' in de weg.

De bekerfinale wordt op 5 mei om 18.00 uur gespeeld in De Kuip. Ajax plaatste zich woensdag als eerste voor de eindstrijd door in Rotterdam met 0-3 van Feyenoord te winnen.

Willem II-keeper Wellenreuther stopt de penalty van AZ-aanvoerder Til. (Foto: ProShots)

Stengs opent score met prachtige treffer

Willem II versloeg AZ zondag in de Eredivisie met 2-1, maar had het deze keer aanvankelijk veel lastiger in het eigen stadion. Een schot van Daniel Crowley in het zijnet was het belangrijkste wapenfeit van de thuisploeg in de eerste helft.

Ook de nummer vier van de Eredivisie liet in aanvallend opzicht aanvankelijk weinig zien, maar kwam na 23 minuten wel vanuit het niets op voorsprong. Stengs draaide knap weg bij twee tegenstanders en schoot de bal van buiten de zestien prachtig in de hoek achter Wellenreuther.

Tegen een aanvallend onmachtig Willem II kwam de voorsprong van de ploeg van trainer John van den Brom lange tijd niet in gevaar. Pas toen Aras Özbiliz - die in de basis de zieke Marios Vrousai verving - halverwege plaats moest maken voor Pavlidis, knokte Willem II zich met opportunistischer spel terug in de wedstrijd.

Willem II viert de gelijkmaker van Isak. (Foto: ProShots)

Pavlidis aan basis gelijkmaker Willem II

Twintig minuten na te zijn ingevallen stond Pavlidis aan de basis van de verdiende gelijkmaker. De Griek kreeg de bal bij Dortmund-huurling Isak, die Marco Bizot klopte met een schuiver in de verre hoek.

Willem II bleef daarna de gevaarlijkere ploeg, maar in de stromende regen bleven grote kansen tot aan het begin van de verlenging uit. Daarin was Pavlidis meteen dicht bij 2-1, maar een schot van de Griek ging in de 91e minuut rakelings voorlangs. AZ stelde daar een schot van Björn Johnsen, die de bal niet vol raakte na een voorzet van Adam Maher, tegenover.

Kristinsson kreeg de beste kans om een penaltyreeks te voorkomen. De IJslandse aanvaller van Willem II, ingevallen voor de met een brancard afgevoerde Diego Palacios, raakte van dichtbij de paal. Even later kwam Renato Tapia net te laat om een scherpe voorzet van dichtbij binnen te tikken.

De overwinning van Willem II kwam er na penalty's alsnog. Wellenreuther stopte inzetten van Teun Koopmeiners, Guus Til en Ricardo van Rhijn en zag Johnsen de paal raken. De missers van Crowley en Thomas Meissner bleven daardoor voor de thuisploeg zonder gevolgen.

Fans van de thuisploeg maken een selfie met middenvelder Tapia. (Foto: ProShots)

