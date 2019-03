Valencia heeft zich donderdag geplaatst voor de finale van de Copa del Rey. De formatie van coach Marcelino versloeg Real Betis in de tweede wedstrijd van de halve finale op eigen veld met 1-0.

Rodrigo maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in Estadio Mestalla. De Spanjaard tikte simpel binnen, nadat Kevin Gameiro de bal over de uitgekomen doelman Joel Robles lobde.

De heenwedstrijd tussen de twee middenmoters uit La Liga eindigde begin februari in Sevilla in 2-2.

Valencia neemt het op 25 mei in de finale op tegen FC Barcelona, dat over twee wedstrijden te sterk was voor Real Madrid. Na de 1-1 in Camp Nou won de ploeg van coach Ernesto Valverde woensdag in Estadio Santiago Bernabéu met 0-3.

De spelers van Valencia zijn in extase na het bereiken van de bekerfinale. (Foto: ANP)

Barcelona jaagt op vijfde Copa del Rey op rij

Barcelona kan de Copa del Rey voor de vijfde keer op rij winnen. De Catalanen zijn met dertig eindzeges recordhouder. Vorig jaar haalden ze in de finale met 5-0 uit tegen Sevilla.

Valencia won het Spaanse bekertoernooi zeven keer. In 2008 veroverde 'Los Che' voor het laatst de Copa del Rey.