Marko Vejinovic vertrekt op huurbasis bij AZ. De 29-jarige middenvelder maakt het seizoen af bij Arka Gdynia, de huidige nummer elf van de Poolse competitie.

AZ nam Vejinovic vorig jaar zomer definitief over van Feyenoord, nadat de club de speler eerder al een jaar had gehuurd. De Nederlander van Servische afkomst tekende in Alkmaar een contract voor vier seizoenen.

Dit seizoen kwam Vejinovic pas vier keer in actie, waarvan driemaal als invaller. Een jaar eerder bleef de teller vanwege een zware knieblessure steken op zeven duels in het shirt van AZ.

Vejinovic maakte in het kampioensseizoen 2008/2009 bij AZ zijn debuut in het betaalde voetbal. Vervolgens kwam hij na periodes bij Heracles Almelo, Vitesse en Feyenoord opnieuw in Alkmaar terecht.

De transfermarkt in Polen sluit pas deze week, waardoor Arka Gdynia nog spelers kan aantrekken.