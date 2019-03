Willem II kan donderdag in de halve finale van de KNVB-beker niet beschikken over Marios Vrousai. De Griekse aanvaller is ziek. Tegenstander AZ begint in Tilburg met de vertrouwde elf namen.

AZ-trainer John van den Brom geeft daarmee zijn basisopstelling de kans om revanche te nemen voor de 2-1-nederlaag van zondag in het competitieduel met Willem II. Ook toen stonden de ploegen tegenover elkaar in Tilburg.

Mats Seuntjens krijgt bij de Alkmaarders in de spits weer de voorkeur boven Björn Johnsen. Hij vormt de aanval samen met Calvin Stengs en Oussama Idrissi.

Jonas Svensson ontbreekt weer en zit evenmin op de reservebank. De Noor is nog niet speelklaar bevonden. Ricardo van Rhijn vervangt hem opnieuw in de Alkmaarse defensie.

AZ kan voor het derde jaar op rij de bekerfinale halen. De afgelopen twee seizoenen waren Vitesse (2017, 2-0) en Feyenoord (2018, 3-0) in de eindstrijd te sterk.

Willem II aast op eerste finale sinds 2005

Bij Willem II is de zieke Vrousai de enige afwezige in vergelijking met zondag. De Griek opende vier dagen geleden de score voor de Tilburgers en legde daarmee de basis voor de nipte thuiszege. De Armeniër Aras Özbiliz is zijn vervanger.

Willem II kan voor de eerste keer sinds 2005 de finale bereiken van de KNVB-beker. PSV was destijds in de eindstrijd met 4-0 te sterk.

De aftrap in het Koning Willem II Stadion is om 20.45 uur. De winnaar van het duel in Tilburg speelt in de finale tegen Ajax, dat woensdag bekerhouder Feyenoord in De Kuip met 0-3 versloeg.

Opstelling Willem II: Wellenreuther; Heerkens, Meissner, Peters, Palacios; Llonch, Tapia, Crowley; Özbiliz, Isak, Dankerlui.

Opstelling AZ: Bizot; Van Rhijn, Vlaar, Koopmeiners, Ouwejan; Midtsjø, Til, Maher; Stengs, Seuntjens, Idrissi.

