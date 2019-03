Sergio Ramos heeft donderdag van de UEFA een extra wedstrijd schorsing gekregen vanwege het bewust pakken van een gele kaart in de heenwedstrijd tegen Ajax in de achtste finales van de Champions League.

Ramos kreeg in de slotfase van het duel in Amsterdam zijn derde gele kaart van dit seizoen, na een opzichtige overtreding op Kasper Dolberg. Hij was daardoor al automatisch geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd in de Champions League.

De UEFA legt spelers die expres een gele kaart pakken een wedstrijd extra schorsing op en besloot Ramos hiervoor dus ook te bestraffen. Hij mist de return tegen Ajax, maar nu mogelijk ook de heenwedstrijd van de kwartfinale.

De 32-jarige verdediger kreeg na afloop van het duel met Ajax (1-2) van enkele journalisten de vraag of er sprake was van opzet en daar gaf hij geen ontkennend antwoord op.

"Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik het niet bewust deed", liet Ramos destijds optekenen. Hij kwam snel op deze woorden terug, maar toen had de UEFA al een onderzoek geopend.

Ramos raakte eerder in opspraak

Het is niet de eerste keer dat Ramos door een dergelijk moment in opspraak is geraakt. Hij pakte in 2010 net als Xabi Alonso in het Champions League-duel met eveneens Ajax (0-4) bewust zijn tweede gele kaart en dus rood.

Ramos kwam er toen met een boete van af. Zijn toenmalige trainer trainer José Mourinho werd echter wel geschorst, omdat hij zijn spelers opdracht had gegeven tegen een tweede gele kaart aan te lopen.

De return tussen Real Madrid en Ajax staat voor dinsdag 5 maart om 21.00 uur op het programma in Estadio Santiago Bernabéu. 'De Koninklijke' speelt drie dagen daarvoor in eigen huis de competitiewedstrijd tegen FC Barcelona.

Afgelopen woensdag slaagde Real er niet in om de finale van de Copa del Rey te bereiken. De ploeg van coach Santiago Solari verloor de return in de halve finales tegen Barcelona met 0-3, nadat de heenwedstrijd in Camp Nou in 1-1 was geëindigd.

