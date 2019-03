Claudio Ranieri is al na iets meer dan drie maanden ontslagen als trainer van Fulham. De Italiaan staat met de Londense club op de voorlaatste plaats in de Premier League.

De taken van Ranieri worden overgenomen door Scott Parker, maakte Fulham donderdag bekend. De oud-voetballer zal voorlopig als interim-trainer voor de spelersgroep staan, waarvan sinds de winterstop ook Besiktas-huurling Ryan Babel deel uitmaakt.

Ranieri volgde half november de ontslagen Slavisa Jokanovic op, maar de 67-jarige manager kon 'The Cottagers' niet uit de degradatiezone loodsen. Met zeventien punten houdt de ploeg alleen Huddersfield Town onder zich in de Premier League. Na de 2-0-nederlaag van woensdag tegen Southampton bedraagt de achterstand op de veilige zeventiende plaats al tien punten.

Als coach van Leicester City zorgde Ranieri in 2016 voor een daverende verrassing door met 'The Foxes' de landstitel in Engeland te veroveren. Eerder was de Italiaan trainer van onder meer Chelsea, AS Roma, Juventus en Valencia.

Ranieri heeft begrip voor besluit

Volgens Fulham-voorzitter Shahid Khan heeft Ranieri begrip voor de keuze om afscheid van elkaar te nemen. "Hij is het met me eens dat het voor iedereen het beste is dat er een verandering komt. Als altijd bleef hij een echte gentleman. De aanstelling van Claudio heeft helaas niet gebracht wat we ervan verwacht hadden, maar hij is zeker niet de enige die verantwoordelijk is voor de huidige situatie."

De start van Ranieri bij Fulham was nog hoopgevend met negen punten in zijn eerste acht wedstrijden. "Maar we waren helaas niet in staat die goede prestaties door te trekken", vervolgt Khan. "Claudio verlaat de club als een vriend en zal zeker weer snel ergens succesvol zijn."

Ranieri voegt zelf in een korte verklaring toe teleurgesteld te zijn over de resultaten van de huidige nummer negentien van de Premier League. "Na een korte opleving kort na mijn komst viel het allemaal tegen. Dan is het niet onlogisch dat er iets gebeurt."