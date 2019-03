Frenkie de Jong is voor de tweede keer dit seizoen uitgeroepen tot Speler van de Maand. De middenvelder van Ajax was in februari, net als in december 2018, statistisch gezien de best presterende voetballer op de Nederlandse velden.

De 21-jarige Oranje-international, die Ajax na dit seizoen verruilt voor FC Barcelona, verstuurde (390) en voltooide (354) deze maand meer passes dan alle andere spelers in de Eredivisie. Bovendien was hij de speler met de meeste balheroveringen (53).

De Jong houdt onder anderen keepers Janis Blaswich (Heracles Almelo) en Kenneth Vermeer (Feyenoord) achter zich. Vorige maand ging de prijs naar Patrick Joosten van VVV-Venlo.

De Griekse aanvaller Lazaros Lamprou van Fortuna Sittard werd verkozen tot Talent van de Maand. De huurling van PAOK Saloniki had bij de nummer dertien van de Eredivisie slechts vijf schoten op doel nodig om drie keer te scoren.

In het Elftal van de Maand februari zijn Ajax en AZ met elk drie spelers hofleverancier. Bij de nummer twee van de Eredivisie zijn De Jong, Matthijs de Ligt en Donny van de Beek in het team opgenomen. De huidige nummer vier in de stand levert met Teun Koopmeiners, Jonas Svensson en Adam Maher eveneens een trio af.

Vier Ajacieden in zeven maanden

De prijs voor Speler van de Maand bestaat sinds dit seizoen. Vier van de zeven maanden was een Ajacied de beste. Niet alleen De Jong, maar ook Hakim Ziyech (oktober) en Nicolás Tagliafico (november) vielen deze eer te beurt.

Robin van Persie was in augustus de eerste winnaar. Daarna mochten ook Kristoffer Peterson (september) en Patrick Joosten (janauri) de prijs in ontvangst nemen.

Lamprou komt als Talent van de Maand in een rijtje met PSV'ers Steven Bergwijn (twee keer) en Angeliño, Ajacied Noussair Mazraoui en Heerenveen-spelers Sam Lammers en Michel Vlap.

Elftal van de Maand februari:

Janis Blaswich; Angeliño, Teun Koopmeiners, Matthijs de Ligt (Ajax, Jonas Svensson (AZ); Frenkie de Jong (Ajax), Adam Maher (AZ), Donny van de Beek (Ajax); Lazaros Lamprou, Luuk de Jong (PSV), Martin Odegaard (Vitesse).