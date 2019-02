De Turkse voetbalbond heeft donderdag Senol Günes aangesteld als bondscoach. De 66-jarige Turk is de opvolger van Mirceo Lucescu.

Günes blijft nog tot de zomer verbonden als hoofdtrainer bij zijn huidige werkgever Besiktas, waar hij onder anderen Jeremain Lens onder zijn hoede heeft.

De ervaren oefenmeester is een contract van vier jaar overeengekomen met de Turkse bond, waar hij na vijftien jaar terugkeert als bondscoach.

Günes was tussen 2002 en 2004 al eens de keuzeheer van Turkije. Hij werd met de Turken derde op het zo succesvolle WK van 2002 in Zuid-Korea en Japan.

Daarom was Günes de droomkandidaat voor de functie die vacant was na het vertrek van Lucescu vorige maand, wiens contract volgens de bond in goed overleg en met wederzijdse instemming was ontbonden.

Lucescu slaagde er niet in om Turkije in groep B van de Nations League te houden, nadat daarvoor plaatsing voor het WK van 2018 in Rusland al was misgelopen.