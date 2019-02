Chelsea-manager Maurizio Sarri ziet Kepa Arrizabalaga nog altijd als zijn eerste doelman. De Italiaan vindt dat de Spanjaard met zijn reserveplaats woensdag in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotpsur (2-0-zege) genoeg is gestraft.

"Ik denk dat het de juiste beslissing was om Kepa ernaast te zetten. Hij heeft een grote fout gemaakt. Hij heeft daarvoor eerst de rekening moeten betalen aan de club en nu dus ook aan het team", zei Sarri.

Arrizabalaga kwam zondag in opspraak doordat hij zich weigerde te laten wisselen tijdens de na strafschoppen verloren League Cup-finale tegen Manchester City, tot woede van Sarri, die na het nodige misbaar woedend naar de spelerstunnel stormde.

Sarri gaf echter direct na afloop te kennen dat hij Arrizabalaga niet zou straffen, omdat de zaak op een misverstand berustte (hij dacht dat Arrizabalaga met kramp kampte), maar de clubleiding deed dat wel door een weeksalaris in te houden.

"We moeten er nu ook gewoon een punt achter zetten. We moeten hem nou ook weer niet vermoorden. Als je jong bent, maak je nou eenmaal fouten. Het belangrijkste is dat hij hier ook goed over gaat nadenken en ervan leert", aldus Sarri.

"In de komende wedstrijd of de wedstrijd daarna zal Kepa weer keepen. Dit was ook een boodschap naar mijn groep. We zijn één ploeg, geen verzameling van 25 individuen."

Arrizabalaga tijdens de warming-up voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur. (Foto: ProShots)

'Ik heb in de afgelopen dagen twee of drie keer met de club gesproken'

Sarri zelf kan door de overtuigende zege op Tottenham ook weer enigszins rustig ademhalen. Hij lag de afgelopen weken hevig onder druk bij met name de supporters, die schreeuwden om zijn vertrek.

"Ik heb in de afgelopen dagen twee of drie keer met de club gesproken. Het probleem is niet zo groot als jullie schrijven. Ik maak me er ook niet echt zorgen over. Bij deze baan sta je elke week onder druk. Dat is voor elke manager normaal."

Sarri was blij met de manier waarop zijn elftal tegen Tottenham reageerde op de domper tegen Manchester City. Chelsea maakte toen een prima indruk en kreeg in de reguliere speeltijd en de verlenging zelfs de beste kansen.

"Het is niet makkelijk om in deze zware competitie constant te zijn, maar we hebben de punten nodig en daarom zijn deze zo ontzettend belangrijk. Misschien kunnen we nu de jacht openen op Tottenham, want het verschil is klein."

Chelsea bezet nu nog de zesde plaats in de Premier League, maar heeft nog een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion tegoed en stijgt bij winst naar de gedeelde vierde plaats, die recht geeft op Champions League-voetbal.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League