Santiago Solari kan bijna niet geloven dat Real Madrid woensdagavond door FC Barcelona werd uitgeschakeld in de halve finales van de Copa del Rey. De coach van de 'Koninklijke' baalt dat zijn ploeg slordig met de vele kansen is omgegaan.

Het heenduel tussen Real en Barcelona in Camp Nou eindigde begin februari in 1-1, waardoor de Madrilenen met een redelijke uitgangspositie aan de return begonnen. De ploeg van Solari domineerde ook en kreeg vooral in de eerste helft dotten van kansen, maar doelman Marc-André Ter Stegen hield Barcelona op de been.

"We hebben een groot deel van de wedstrijd gedomineerd en dat maakt deze uitschakeling erg pijnlijk", zei Solari na het duel in Santiago Bernabéu op zijn persconferentie. "We hebben tot het laatste fluitsignaal gestreden en verlaten het toernooi met opgeheven hoofd, maar dat betekent niet dat we tevreden zijn."

Waar Real voor rust verzuimde te scoren, deed Barcelona dat in de tweede helft wel. Door twee treffers van Luis Suárez en tussendoor een eigen doelpunt van Raphaël Varane liepen de Catalanen zelfs uit naar een ruime zege (0-3).

Vooral Karim Benzema miste voor rust een hoop kansen. (Foto: ProShots)

'We moeten leren vaker te scoren'

Solari kan er niet over uit dat zijn ploeg er niet in slaagde het overwicht in kansen - veertien tegenover vier pogingen - in treffers uit te drukken. "We hadden zo veel mogelijkheden. Als we die hadden benut, stonden we nu in de finale", baalde de coach, die ondanks de bekeruitschakeling vertrouwen heeft in de komende duels.

"We speelden sterk met de goede energie, er stond een goede organisatie en we creëerden veel kansen. We hadden eigenlijk alles in huis tegen Barcelona, maar vergaten te scoren. Dat zal in de komende duels beter moeten."

Real krijgt zaterdag al de kans op revanche tegen Barcelona, want dan staan de twee rivalen in de competitie tegenover elkaar in Madrid. Drie dagen later wacht voor Real de return tegen Ajax in de achtste finales van de Champions League.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Primera División