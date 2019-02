Arnold Kruiswijk zet na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan. De 34-jarige verdediger van Vitesse is vanwege een slepende rugblessure fysiek gezien niet in staat om te blijven voetballen.

"Ik heb al een tijdje last van mijn rug en dat gaat maar niet over. Ik heb een aantal keer lang gerevalideerd en ben steeds teruggekomen bij de selectie, maar telkens als ik weer volledig meetrain met de selectie, dan komt de pijn terug", zegt hij tegen Vitesse TV.

Kruiswijk kwam door de kwetsuur dit seizoen nog geen minuut in actie. Hij speelde zijn laatste officiële wedstrijd op 16 januari 2018, uit tegen Sparta Rotterdam (0-1-zege).

De linkspoot maakte in 2002 zijn debuut in het betaald voetbal voor FC Groningen en was nadien ook actief voor RSC Anderlecht, Roda JC, sc Heerenveen en dus Vitesse.

Kruiswijk was twee jaar geleden het middelpunt van de feestvreugde bij Vitesse na zijn eerste doelpunt uit zijn carrière. (Foto: ProShots)

Kruiswijk kwam in totaal tot 392 wedstrijden in clubverband (167 voor Groningen, 92 voor Heerenveen, 76 voor Vitesse, 22 voor Anderlecht en 21 voor Roda JC).

De geboren Groninger won in de afgelopen zeventien jaar vier hoofdprijzen. Hij pakte met Anderlecht de landstitel in 2010, met Vitesse de beker in 2017 en met Jong Oranje de Europese titel in 2006 en 2007.

Op 10 september 2006 maakte Kruiswijk in de thuiswedstrijd van Groningen tegen Heracles Almelo het snelste eigen doelpunt in de geschiedenis van de Eredivisie. Hij passeerde destijds al na negen seconden doelman Bas Roorda.

Op 10 maart 2017 maakte Kruiswijk in wedstrijd nummer 304 in de Eredivisie en na 25.318 minuten droog te hebben gestaan namens Vitesse thuis tegen Sparta het eerste en enige doelpunt uit zijn carrière.