Virgil van Dijk vindt het mooi dat hij woensdagavond tegen Watford (5-0) een voor hem zeldzame bijdrage kon leveren aan een zege van Liverpool. De 27-jarige verdediger scoorde op Anfield in de slotfase liefst twee keer.

Liverpool stond bij rust al op een comfortabele voorsprong dankzij twee treffers van Sadio Mané. Divock Origi maakte er in de 66e minuut ook 3-0 van, waarna Van Dijk in een tijdsbestek van enkele minuten (79e en 82e minuut) twee keer scoorde met een kopbal.

"Het is natuurlijk heel mooi om twee keer op het scorebord te staan", zei Van Dijk na het duel tegen Engelse media. "Vooral in de eerste helft speelden we erg goed. Watford wist niet echt goed met onze druk om te gaan en we maakten een paar geweldige goals. Het was een sterke wedstrijd waarin we echt domineerden."

Door zijn twee treffers tegen Watford verdubbelde Van Dijk zijn totale doelpuntenproductie als speler van Liverpool. De 24-voudig international maakte in januari 2018 in het FA Cup-duel met Everton zijn eerste treffer voor de 'Reds' en kwam op 21 december in de Premier League tot scoren tegen Wolverhampton Wanderers.

Virgil van Dijk viert een treffer tegen Watford. (Foto: ProShots)

'Iedereen heeft wel een mening over de titelstrijd'

Door de klinkende overwinning op Watford bleef Liverpool voor het zevende Premier League-duel op rij ongeslagen en koestert de ploeg van trainer Jürgen Klopp nog steeds een punt voorsprong op naaste belager Manchester City, dat woensdag moeizaam afrekende met West Ham United: 1-0.

Van Dijk merkt dat de spannende titelrace bijzonder leeft in Engeland. "Iedereen heeft hier wel een mening over de strijd om het kampioenschap", aldus de oud-speler van FC Groningen, Celtic en Southampton. "Voor ons is het gewoon zaak om ons te blijven focussen. We zijn er klaar voor en moeten ervan genieten."

Liverpool vervolgt de competitie zondag met de derby tegen Everton op Goodison Park. Manchester City gaat een dag eerder op bezoek bij Bournemouth.

