Sherida Spitse is meer dan trots dat ze zich sinds woensdagavond recordinternational van de Oranjevrouwen mag noemen. Dat Nederland in haar jubileumduel met 2-0 verloor van Spanje op de Algarve Cup, deerde de middenvelder niet.

"Als je wint is het natuurlijk leuker, maar er valt wel iets te vieren", zei Spitse na de oefenwedstrijd in het Portugese Parchal tegen de NOS. "Dit is een heel bijzonder en speciaal moment, waar ik wel even bij stilsta. Ik ben hier heel erg trots op."

De 28-jarige Spitse maakte op 31 augustus 2006 haar debuut in Oranje en kwam sindsdien tot een totaal van 157 wedstrijden, één meer dan Annemieke Kiesel-Griffioen. De kersverse recordinternational beseft dat ze nog genoeg tijd heeft om haar aantal interlands flink op te krikken.

"Ik ben nog maar 28, dus wie weet waar het gaat eindigen. Ik moet ervoor zorgen dat ik elke keer weer fit ben en dan kan ik op een heel mooi aantal komen. Verder ben ik er heel nuchter onder. Ik hoop wel op meer, want ik ben nog lang niet klaar."

De Oranjevrouwen verloren met 2-0 van Spanje. (Foto: ProShots)

'We speelden tegen een toptegenstander'

De Oranjevrouwen slaagden er niet in de recordinterland van Spitse op te luisteren met een overwinning, want Spanje bleek door doelpunten van Jennifer Hermoso te sterk in Portugal. Spitse erkende dat Nederland simpelweg niet goed genoeg was om de Spaanse formatie te verslaan.

"We stonden vooral in de eerste helft te ver uit elkaar en liepen daardoor achter de feiten aan", aldus de middenvelder, die het hele duel speelde. "We hebben terecht verloren, maar we troffen wel een toptegenstander. Het is dus alleen maar goed om dit duel te spelen in aanloop naar het WK."

Spitse wordt bij de eerstvolgende thuiswedstrijd gehuldigd als recordinternational. Dat is op vrijdag 5 april, wanneer Nederland in de GelreDome tegen Mexico oefent. Oranje bereidt zich voor op het WK, dat op 7 juni in Frankrijk begint.