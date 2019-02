Bij Feyenoord is de verontwaardiging groot over de aanloop naar de openingstreffer van Ajax in de halve finale van de TOTO KNVB-beker (0-3). Scheidsrechter Kevin Blom gaf de Amsterdammers woensdag in De Kuip vlak voor rust onterecht een corner waar uit werd gescoord, maar de arbiter beweerde meermaals dat het zeker was dat hij niet fout zat.

Het was Feyenoorder Jordy Clasie die een sliding maakte, maar via het been van Ajax-aanvaller Dusan Tadic ging de bal over de achterlijn. Veel spelers van de thuisclub protesteerden dan ook toen Blom een corner gaf.

"Het is echt ongelooflijk wat Blom deed", zei Clasie kort na het laatste fluitsignaal. "Ik protesteerde meteen, maar hij zei dat de VAR bevestigde dat het een corner was. In de tweede helft zei hij ineens dat de VAR niets had gezegd. Ik begrijp daar niks van."

Trainer Giovanni van Bronckhorst onderschreef na afloop op zijn persconferentie de woorden van Clasie. "Op het moment zelf én in de rust zei de scheidsrechter dat het echt een corner was. Dat had de VAR bevestigd, zei hij. Wie houd je dan voor de gek?", aldus Van Bronckhorst, die de corner bepalend noemde in De Klassieker.

"Natuurlijk, wij verdedigen niet goed, waardoor Matthijs de Ligt kon inkoppen. Maar doordat het een onterechte corner was, was de tegenslag extra groot. Het was een bepalend moment."

'Het voelt als onrecht'

De tegentreffer kwam hard aan bij Feyenoord, dat in de openingsfase nog twee grote kansen onbenut liet en voor rust niet onder deed voor Ajax. "Het was een enorme tik, dat voelde ik halverwege in de kleedkamer", zei Jens Toornstra.

"Het ging gelijk op en toch stonden we achter door een corner die geen corner was. Dat voelde als onrecht, al hadden we dat gevoel ook kunnen en moeten omzetten in energie om het na rust recht te zetten. Dat lukte niet, vanaf het begin van de tweede helft was Ajax beter."

Van Bronckhorst: "Ik merkte aan mijn spelers dat de 0-1 hard was aangekomen. Ik probeerde duidelijk te maken dat ze het moesten accepteren en dat er nog een helft te spelen was waarin van alles kon gebeuren. Helaas kwam Ajax daarna al snel op 0-2."

Ajax viert de 0-2 van Tagliafico. (Foto: ANP)

Ajax treft Willem II of AZ

Het was Nicolás Tagliafico die vier minuten na rust de tweede Amsterdamse goal voor zijn rekening nam. Donny van de Beek maakte er vervolgens 0-3 van, waardoor Ajax zich met een klinkende zege plaatste voor de bekerfinale, die op 5 mei gespeeld wordt in De Kuip.

Tegenstander in de finale wordt Willem II of AZ. De confrontatie tussen de Tilburgers en de Alkmaarders begint donderdag om 20.45 uur in het Koning Willem II Stadion.